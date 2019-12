Un bébé enlevé de l'hôpital il y a 55 ans a trouvé vivant dans le Michigan

Un nouveau-né qui a été enlevé d'un hôpital de Chicago il y a 55 ans a été retrouvé vivant dans le Michigan rural.

Un jour après que Chester et Dora Fronczak aient accueilli leur fils Paul à l'hôpital Michael Reese de Chicago, une femme habillée en infirmière a sorti le bébé de la chambre de sa mère, disant qu'elle allait se rendre chez le médecin, mais qu'elle n'est jamais revenue, selon WGNTV.

Pendant deux ans, le FBI a mené la plus grande chasse à l'homme de l'histoire de la ville à l'époque, l'affaire se terminant après que les autorités ont trouvé un enfant abandonné dans un centre commercial du New Jersey qui ressemblait à l'enfant disparu.

"C'est mon bébé, c'est Paul!" a déclaré Dora Fronczak lorsqu'elle a vu le garçon, selon les journaux de l'époque. Les Fronczaks ont élevé l'enfant comme le leur.

Mais en 2012, l'homme connu sous le nom de Paul Fronczak – qui a appris le calvaire de l'enlèvement à l'âge de 10 ans – a passé un test ADN, prouvant qu'il n'était pas apparenté au couple.

"Je voudrais savoir qui je suis, mon anniversaire, quel âge j'ai? Mais plus important: le vrai bébé est-il vivant et toujours là-bas", a déclaré Paul Fronczak dans une interview avec 2014 KLAS-TV. "Et si c'est le cas, pouvons-nous le trouver? Pouvons-nous le retrouver avec ma mère et mon père?"

Des journalistes d'investigation de WGNTV ont commencé une recherche pour découvrir le sort de l'enfant disparu et, mercredi, ont révélé qu'ils avaient retrouvé l'homme dans une petite ville du Michigan.

L'homme – qui n'a pas été identifié par WGNTV parce qu'il est victime d'un crime – a déclaré que le FBI l'avait contacté il y a quelques mois avec les preuves.

Il n'a pas révélé s'il rencontrerait sa mère biologique, Dora, qui vit dans une banlieue de Chicago. Elle a refusé de commenter WGNTV. Son père, Chester, est décédé il y a plusieurs années.

"J'ai des bouts à relier", a-t-il déclaré à WGNTV.

Le FBI n'a pas confirmé que l'homme était Paul Fronczak, mais le porte-parole du FBI Chicago Siobhan Johnson a publié une déclaration.

"Il y a plusieurs années, le FBI a rouvert l'enquête sur la disparition de Paul Joseph Fronczak. Notre enquête sur cette affaire se poursuit alors que nous continuons à rechercher toutes les pistes. Nous demandons la confidentialité des victimes alors que nous continuons à enquêter sur les faits entourant cette affaire. . "

