Un Castmember «Défi» affirme que Paulie Calafiore n’est pas sur la saison 35 en raison d’un «comportement instable»

Il est difficile de croire que MTV’s The Challenge est à la télévision depuis plus d’une décennie. Et nous avons vu certains des concurrents se disputer le gros prix sur plusieurs saisons.

Cara Maria Sorbello est l’une des compétitrices féminines les plus tristement célèbres de l’émission. Elle est connue pour être une bête totale en éliminations, et elle a même remporté le concours. Malheureusement, ses relations interpersonnelles ont tendance à lui causer des ennuis. Et elle est devenue assez impopulaire après avoir fréquenté la nouvelle venue de Challenge, Paulie Calafiore.

Maintenant, un autre participant au Challenge prétend que Calafiore ne sera pas sur la prochaine saison de l’émission en raison de son «comportement instable». Voici ce qui s’est passé.

Paulie Calafiore a perdu lors de la finale de la saison 34 de «The Challenge»

Paulie Calafiore sur «Regardez ce qui se passe en direct» avec Andy Cohen | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Calafiore n’a participé qu’à quelques saisons du Challenge, mais il s’est déjà fait un nom en tant que force avec laquelle il faut compter. Il a atteint les finales de Final Reckoning et War of the Worlds 2. Et, bien sûr, un drame majeur s’est produit lorsque sa relation avec Sorbello pendant Final Reckoning est devenue plus qu’amicale.

Calafiore et Sorbello ont pu mettre le drame derrière eux pendant la Guerre des Mondes 2. Et leur alliance a dominé tout au long de la saison, les plantant en finale sans jamais leur faire voir d’élimination. Malheureusement, alors que le couple a failli rapporter beaucoup d’argent à la maison, ils n’ont pas pu le rassembler. La faible performance de Calafiore sur l’équipe américaine a semblé leur coûter la grosse victoire.

“Ce n’était pas le fait que je dégageait des gaz, c’était le fait que je n’avais pas de vision, mes reins se fermaient, et à ce moment-là mon cerveau est passé de la fin à la vie ou à la mort”, a déclaré Calafiore à PeopleTV.

Calafiore et Cara Maria Sorbello ne seraient pas sur la saison 35

Sorbello et Calafiore sont des concurrents d’origine naturelle – et lorsqu’ils entrent dans la maison du Challenge, ils sont là pour former des alliances, s’entraîner dur et arriver à la fin. Maintenant, il semble qu’ils prennent une pause dans le stress de la télé-réalité. Et Sorbello a été très explicite sur sa décision de prendre du recul par rapport à l’émission.

“Vous ne pouvez pas mettre une étiquette de prix sur le bonheur. Pendant si longtemps, j’étais, genre, tu sais que l’argent est si bon. Je ne peux pas dire non. J’avais besoin d’une petite pause pour ma santé mentale et mon bonheur, juste pour trouver ce qui me rend à nouveau et retrouver ma lumière », a déclaré Sorbello sur le podcast Watch With Us.

Elle a également mentionné que maintenant qu’elle serait partie, les producteurs devront «faire de quelqu’un d’autre le méchant» pour la saison 35.

Alors que Calafiore ne ferait pas non plus son apparition dans la saison 35, Sorbello a mentionné qu’elle ne serait pas dérangée si Calafiore voulait rester dans la série. Dans ce cas, elle «resterait heureuse à la maison, travaillerait sur tout à la maison et l’encouragerait».

Un acteur affirme que le «comportement instable» de Calafiore est à blâmer

Vous tous. Les membres de la distribution n’ont pas le pouvoir d’exclure d’autres membres de la distribution d’une émission… Ne croyez pas les mensonges…

– Jem (@ JustJem24) 22 octobre 2019

Johnny «Bananas» Devenanzio est l’un des joueurs du Challenge les plus polarisants de l’histoire. Et selon Calafiore, Bananas est à blâmer quant à la raison pour laquelle il n’est pas sur la saison 35. Inquisitr note que Calafiore a demandé à Twitter de prétendre que Bananas avait tenté d’interdire Calafiore de la série en répandant des mensonges. Mais d’autres acteurs viennent à la défense de Bananas et prétendent que Calafiore n’a pas réussi l’évaluation psychologique.

Jemmye Carroll, une concurrente de longue date du Défi et rivale de Sorbello et Calafiore, a consulté Twitter pour partager ses opinions.

“Tous. Les membres de la distribution n’ont pas le pouvoir de bannir les autres acteurs de la série… Ne croyez pas les mensonges… », a tweeté Carroll.

Lorsqu’un autre a tenté de venir à la défense de Calafiore, Carroll a riposté. «Alors, il a été renvoyé en raison de son comportement instable ces dernières semaines? Vrai ou faux? Ce qui signifie essentiellement que s’il passait un test dans cet état, il ne passerait pas. Il a été renvoyé en raison de son comportement, car il ne voulait pas rester à la maison », a-t-elle poursuivi sur Twitter.

Nous sommes sûrs que nous entendrons plus de drames entre les membres du casting au fur et à mesure, mais nous ne nous attendons pas à voir Calafiore ou Sorbello lors de la nouvelle saison!

Découvrez la feuille de triche de Showbiz sur Facebook!