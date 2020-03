Un «célibataire» pense que Victoria F. est «l’une des femmes les plus hilarantes, les plus spirituelles et les plus belles qui ait jamais participé à ce spectacle»

Victoria Fuller était, de loin, la candidate la plus controversée de la saison de Peter Weber de The Bachelor, et peut-être même dans l’histoire de la série.

Peter Weber et Victoria F. | John Fleenor / ABC via .

Le (plus gros) scandale Victoria F.

Le plus grand scandale qui a entouré Victoria F. était l’accusation portée par l’ex de Weber, Merissa Pence, selon laquelle Victoria F. avait rompu les relations. Cette accusation s’ajoutait à ce que Reality Steve avait rapporté au représentant des ventes médicales. Le blogueur de télé-réalité a écrit qu’il avait parlé à quelques femmes qui pensaient que Victoria F. avait ruiné leur mariage en dormant avec leur mari de l’époque. Le blogueur de la réalité écrit que ces femmes étaient des amies de Victoria F.

“Je voulais enfin vous faire un rapport sur tout ce que j’ai entendu sur Victoria Fuller depuis avant même que j’aie annoncé qu’elle était candidate cette saison”, a-t-il écrit sur son blog. «Je peux honnêtement dire pendant toutes mes années à faire cela, je n’ai jamais eu autant d’histoires négatives et autant de personnes me contactent à propos d’une personne que je n’ai cette saison avec Victoria Fuller. Pour être honnête, c’était irréel. “

Les candidats «The Bachelor» restent avec Victoria F.

Malgré toute la mauvaise presse reçue par Victoria F. pendant la saison de Weber, de nombreux anciens concurrents de Weber se tiennent aux côtés du candidat controversé. Sur chaque publication Instagram de Victoria F, quelques anciens de Weber remplissent les commentaires de sentiments encourageants. Hannah Ann Sluss, Victoria Paul et Syndey Hightower sont tous des partisans réguliers du candidat controversé.

Après la diffusion de «Women Tell All», Victoria F. a publié une photo d’elle et Weber sur Instagram.

“Pete—

Je vous remercie. Merci de m’avoir appris sur moi-même, même quand je ne voulais pas savoir. Ou quand c’était désagréable. Mais surtout, apprenez-moi que je le vaux bien. Merci de toujours me pousser à aller à la racine et de ne jamais me juger en cours de route. Tu m’as montré ce qu’est vraiment la gentillesse. Que signifie la patience dans une relation. Vous m’avez montré la définition d’une bonne chose. & vous m’avez montré que je peux être aimé sans vergogne avec tous mes défauts. Pour cela, je vous suis toujours reconnaissant. Je suis ravi de voir où la vie vous mène et j’ai tout le respect du monde pour vous. Tu fais un super chéri. Vive xx », elle a légendé la photo.

Elle a reçu beaucoup de soutien des fans et des camarades de licence. Un ancien de la saison de Weber, Savannah Mullins, a fait un commentaire particulièrement agréable.

“Je souhaite que je n’aurais pas eu si peur de te parler au début parce qu’une fois que je l’ai fait, tu n’étais que ridiculement gentil avec moi et j’ai vu quel beau cœur tu avais. Facilement l’une des femmes les plus hilarantes, les plus spirituelles et les plus belles qui ait jamais participé à cette émission », a-t-elle écrit sur le post. «Votre grâce et votre force à travers ce processus ont été incroyables et je vous admire vraiment pour tout cela. Vous en valez la peine x un million de VF! J’ai hâte de voir ce qui vous attend. “

«Aw sav c’est si doux. J’ai littéralement fait pleurer mes yeux. Merci beaucoup. Cela signifie plus que vous ne le saurez jamais. J’ai hâte de voir ce que ce monde nous réserve. L’avenir est si brillant et si heureux que tu sois en dehors du mien », a répondu Victoria F.

Soit les femmes de la saison de licence de Weber croient Victoria F. lorsqu’elle dit que les accusations contre elle sont fausses, soit elles jugent simplement leur nouvelle amie en fonction du temps qu’elles ont partagé ensemble. Si Victoria F. est coupable de «rompre les relations» (à ce stade, c’est juste une question de qui vous croyez), qui peut dire qu’elle ne peut pas se repentir et recommencer?

