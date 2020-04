Un chat de Hong Kong teste positif pour le COVID-19 après avoir été infecté par son propriétaire

le pandémie de Coronavirus a prouvé que personne n’est en sécurité – et maintenant, il semble que nos animaux de compagnie pourraient également être en danger.

Selon le South China Morning Post, un chat de compagnie a été testé positif à COVID-19 à Hong Kong après avoir été infecté par son propriétaire. Le chat est le deuxième chat domestique à avoir reçu un diagnostic de virus.

Le Département de l’agriculture, des pêches et de la conservation de la ville (AFCD) a testé l’animal – via des échantillons de cavité buccale, nasale et rectale – après que le propriétaire, une femme de 25 ans, ait contracté le virus. Bien que le chat n’ait montré aucun symptôme, la femme serait dans un état grave.

Le chat de Hong Kong est le deuxième félin à avoir été testé positif au COVID-19. La première transmission d’homme à animal était un chat en Belgique qui a été infecté par son propriétaire, un peu plus d’une semaine après son retour du nord de l’Italie, l’un des points chauds mondiaux de la pandémie.

Contrairement à l’animal à poil court à Hong Kong, le félin en Belgique a développé des symptômes tels que diarrhée, vomissements et problèmes respiratoires. Selon Steven Van Gucht, virologue et porte-parole fédéral de l’épidémie de coronavirus en Belgique, le chat s’est rétabli après neuf jours.

La nouvelle des chats infectés par le virus est survenue après qu’il a été rapporté que deux chiens à Hong Kong – un berger allemand et un Poméranien – avaient été testés positifs.

Alors que les deux chiens auraient eu de faibles niveaux de COVID-19 et étaient tous deux asymptomatiques, le Poméranien, qui avait 17 ans, est décédé après avoir été libéré de la quarantaine. Le berger allemand a été testé positif à plusieurs reprises, mais est resté en quarantaine.

Selon des experts de la santé, aucun cas humain n’a contracté le virus de leurs animaux de compagnie.

“Nous n’avons pas de preuves que les animaux de compagnie, y compris les animaux domestiques, peuvent propager COVID-19”, écrit le Centre de prévention des maladies (CDC).

Cependant, le CDC conseille que si vous pensez même que vous pourriez avoir le coronavirus “vous devez limiter le contact avec les animaux de compagnie et les autres animaux, tout comme vous le feriez avec d’autres personnes”.

Pour en savoir plus sur notre couverture sur le coronavirus, cliquez sur ici.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanciation sociale

Instagram

Les stars trouvent des moyens créatifs de passer le temps tout en s’isolant