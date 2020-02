Un concurrent de «The Challenge» quitte les commentaires Instagram de Carir Maria Sorbello

Nous regardons The Challenge de MTV depuis des années, et il est difficile de croire que certains concurrents jouent au jeu depuis plus d’une décennie. Cara Maria Sorbello est également l’une des joueuses les plus notoires. Elle s’est avérée être une menace physique dans les éliminations, et ses relations au fil des ans la gardent généralement en sécurité grâce à son gameplay social.

La sympathie de Sorbello l’a également amenée à de multiples relations dans la série. Elle sort actuellement avec sa concurrente Paulie Calafiore, et les deux semblent aller bien. Il semble cependant qu’un autre candidat au Challenge espère avoir sa chance d’être avec Sorbello. Voici ce que la candidate a commenté sur Instagram de Sorbello et comment elle a répondu.

Cara Maria Sorbello a une histoire de fréquentation des concurrents du «Challenge»

Johnny Bananas Devenanzio et Cara Maria Sorbello | Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Sorbello a toujours été connue comme la candidate qui marchait au rythme de son propre tambour. Et elle a trouvé la compagnie d’Abram Boise, un compétiteur du Challenge connu pour son incroyable forme physique et son tempérament court. Les deux ont commencé à se fréquenter en 2010 pendant la saison de Fardée, et ils étaient allumés et éteints pendant des années après leur première incursion dans la romance. Mais c’est le scandale de la tricherie de Sorbello qui a été l’ultime paille pour leur relation.

Lors de Battle of the Bloodlines en 2016, Sorbello a cherché la compagnie de Thomas Buell bien qu’il soit toujours avec Boise, qui était de retour à la maison. Bien qu’elle ne pensait pas que Boise le découvrirait, il a été amené à l’émission pour remplacer un concurrent renvoyé chez lui. Et à partir de là, un drame majeur s’en est suivi. Mais Sorbello a clairement fait savoir à son cousin qu’elle était prête à la fin de sa relation.

Après Boise, Sorbello a ensuite eu une relation avec la star du British Challenge Kyle Christie. Ils se sont rencontrés lors de Vendettas en 2018, mais leur relation s’est totalement effondrée une fois qu’ils ont quitté le spectacle. Maintenant, Sorbello et Christie sont des ennemis jurés.

Elle est actuellement toujours avec Paulie Calafiore

Malgré son passé sordide, Sorbello n’a pas encore renoncé à trouver l’amour dans la série. Après sa rupture avec Christie, Sorbello a cherché du réconfort en présence de Calafiore.

«Je l’aimais beaucoup, j’étais attiré par lui. Quand je traversais toutes ces conneries avec Kyle, il m’a emmené dans le salon et a dansé avec moi, il m’a juste fait plaisir », a déclaré Sorbello à la publication Betches. «C’était quelqu’un dont je voulais être autour de l’énergie. Et il savait tout de moi et de Kyle. »

Ce n’était pas non plus une relation sans drame. Calafiore trompait sa petite amie, Danielle Maltby, quand lui et Sorbello ont commencé leur romance. Et alors que Sorbello pensait que Calafiore avait interrompu les choses, ce n’était pas le cas.

«Moi et Danielle sommes solidaires. Nous sortons notre histoire sans autre raison que, espérons-le, d’empêcher que cela n’arrive à une autre fille », a déclaré Sorbello à People en décembre 2018.

Malgré le drame, Sorbello et Calafiore ont rafistolé les choses et sont toujours ensemble en 2020.

Un concurrent de l’émission la supplie d’avoir une chance

Si Calafiore et Sorbello décident de rompre les choses, il semble qu’un autre concurrent du Challenge attende dans les coulisses. Nehemiah Clark a remporté The Gauntlet III en 2008, et il a également participé à The Duel, Duel II, et plus récemment, Rivals en 2011. Et maintenant, il laisse des messages drôles sur le post Instagram de Sorbello qui la montre dans les photos de modélisation qu’elle a prises pour Barstool Des sports.

“Été magnifique depuis le premier jour”, a commenté Clark sur le post de Sorbello.

À cela, elle a répondu: “Je t’aime nehmo!”

Il a de nouveau commenté: «Je t’aime. Je vais te balayer un jour. »Et quand un autre disciple a dit à Clark que Sorbello était pris, il a répondu:« Je sais. J’attendrai “, avec un visage d’emoji triste.

Il ne semble pas que Calafiore ait fait de commentaires sur les photos. Et nous parions que si Sorbello sort avec Clark, de nombreux fans soutiendraient. Nous doutons que cela arrivera de sitôt, mais qui sait ce que l’avenir nous réserve!

