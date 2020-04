Un conducteur d’autobus de Detroit décède d’un coronavirus après avoir publié une diatribe à propos d’une femme refusant de couvrir la toux

Un chauffeur de bus de Détroit est décédé coronavirus jours après s’être plaint d’un passager qui a refusé de couvrir sa toux.

Jason Hargrove a publié une diatribe passionnée sur Facebook Live le 21 mars, racontant aux abonnés une femme qui toussait ouvertement sur son chemin. 11 jours plus tard, il était mort.

“Cette merde de coronavirus est réelle. Et nous, ici, en tant que fonctionnaires, faisons notre travail, essayons de gagner notre vie honnêtement pour prendre soin de nos familles”, dit-il à ses abonnés dans le clip de huit minutes.

“Mais pour vous de monter dans le bus, de vous tenir debout dans le bus et de tousser plusieurs fois sans vous couvrir la bouche – et vous savez que nous sommes au milieu d’une pandémie – cela me permet de savoir que certains ne m’en soucie pas. “

Il a dit que le passager ignorant n’était même pas un adolescent, mais une femme à la fin de la cinquantaine ou au début de la soixantaine.

“Vous devez tous prendre cela au sérieux. Il y a des gens qui meurent ici”, prévient-il d’un air menaçant.

Quand un disciple lui a demandé s’il avait demandé à la femme de partir, il a dit qu’il le voulait, mais qu’il ne voulait pas être considéré comme le «gros chauffeur de bus au cul en colère» expulsant les gens.

“J’essaie d’être le professionnel qu’ils veulent que je sois et j’ai gardé la bouche fermée, mais c’est à un moment donné que vous devez tracer la ligne et dire que c’est assez”, a-t-il déclaré.

“Je me sens violée. Je me sens violée pour les gens qui étaient dans le bus lorsque cela s’est produit. Il y avait environ huit ou neuf personnes dans le bus qui se tenaient là alors qu’elle toussait et ne se couvrait jamais la bouche.”

Il a dit qu’il avait immédiatement nettoyé l’autobus et désinfecté sa cabine.

“Je vais mettre le feu à tout le bus … cette mère contaminée dans mon livre”, a-t-il plaisanté à la fin.

“Si vous ne devez pas sortir, ne sortez pas. Si vous sortez, couvrez-vous le visage”, a-t-il ajouté. “Si vous voyez quelqu’un tousser et qu’il ne se cache pas – cassez-le à l’arrière de la tête.”

Selon WXYZ Detroit, Hargrove est décédée mercredi soir, après avoir été hospitalisée avec COVID-19.

Glenn Tolbert, président du syndicat des chauffeurs d’autobus du département des transports de Détroit, a déclaré que sept des 530 conducteurs ont été testés positifs pour le virus, et 100 sont actuellement en quarantaine.

Le Michigan est soumis à une ordonnance de séjour à domicile, mais les services de bus continuent de fonctionner selon un horaire réduit.

