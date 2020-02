Un conducteur ivre s’arrête au Texas Bar avec un cadavre tordu qu’il vient de frapper sur le siège passager: la police

Un homme du Texas s’est arrêté dans un bar avec le corps mutilé d’un homme qu’il venait de frapper dans sa voiture, selon la police.

Paul Joseph Garcia, 24 ans, aurait frappé la victime si fort qu’il a volé à travers le pare-brise et atterri dans le siège passager, son affidavit d’arrestation le montre.

Il avait roulé un demi-mile avec le cadavre à côté de lui, avant d’arriver au South Austin Beer Garden et avait marché “calmement” pieds nus, selon le rapport de police.

L’accident s’est produit à l’intersection de Slaughter Lane et Menchaca Road, malheureusement nommé Austin, à 22h30 samedi soir.

Des témoins ont rapporté avoir vu une Ford Focus blanche, roulant à grande vitesse sans phares, percuter un piéton alors qu’il traversait la rue en poussant un caddie. La force de l’impact a été telle que le chariot a heurté un groupe de boîtes aux lettres suffisamment fort pour plier un poteau en acier galvanisé de deux pouces d’épaisseur, KXAN signalé. La voiture a laissé une trace de pièces de voiture et de carrosseries tandis qu’elle se dirigeait vers le bar.

Le copropriétaire du bar, David Pearce, a déclaré au magasin que le personnel de sa porte savait immédiatement que quelque chose n’allait pas.

“Nous ne savions pas dans quel genre de problème il se trouvait, nous savions juste que c’était grave”, a-t-il déclaré. “Il était en larmes. Il était bouleversé. Dans un état de panique. On pouvait voir qu’il avait les larmes aux yeux et il semblait qu’il fuyait quelque chose.”

L’affidavit montre que Garcia n’a pas été servi d’alcool au bar.

Après l’appel de la police, Garcia a échoué à un test de sobriété sur le terrain, tandis que du sang correspondant à celui de la victime a été trouvé sur ses vêtements.

Il a été arrêté et inculpé d’homicide involontaire coupable pour intoxication, de refus d’arrêter et de porter secours et d’accident avec blessures; sa caution a été fixée à 110 000 $.

