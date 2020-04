Un conseil anonyme sur le corps dans un hangar conduit la police à 17 corps dans une maison de soins infirmiers du New Jersey

La police du New Jersey a découvert 17 cadavres entassés dans une morgue de maison de soins infirmiers.

Lundi, les policiers ont répondu à une information anonyme au sujet d’un corps détenu dans un hangar au centre subaigu et de réadaptation I et II d’Andover.

Alors que le hangar ne contenait aucun cadavre, la petite morgue de la maison de soins infirmiers en contenait – 17 d’entre eux, même si elle n’était conçue que pour en contenir quatre.

“Ils étaient juste dépassés par le nombre de personnes qui expiraient”, a déclaré le chef de la police d’Andover, Eric C. Danielson. New York Times.

Un total de 68 personnes sont décédées dans l’établissement de soins depuis l’épidémie de coronavirus – dont deux infirmières – 26 d’entre elles ont été testées positives pour COVID-19. Parmi les patients qui restent à la maison, 76 ont le virus, tout comme 41 membres du personnel.

La maison, qui est la plus grande de l’État avec 700 lits, avait lancé samedi un appel pour plus de sacs mortuaires.

Quatre corps ont été laissés sur le site, tandis que les 13 ont été transférés dans une remorque réfrigérée au Newton Medical Center, selon ..

“Les résidents arrivaient à expiration. Pourquoi? Nous ne savons pas s’il s’agit de COVID-19 ou d’autres maladies, mais nous avons fait de notre mieux pour alléger le fardeau”, a ajouté Danielson.

“C’est de loin l’un des corps les plus nombreux que j’ai connu en termes de maison de soins infirmiers. Sur la base de la pandémie et des chiffres que nous avons vu sortir de l’établissement, je ne sais pas si je suis nécessairement choqué à ce sujet. C’est une situation tout à fait regrettable. “

Même avant l’épidémie, l’établissement avait une note de 1/5 étoile “bien en dessous de la moyenne” selon un examen de Medicare, et avait reçu cinq citations de santé.

Le New Jersey reste l’un des États les plus durement touchés, avec plus de 71 000 cas et 3 156 décès.

