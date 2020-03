Un conseiller médical «Contagion» est positif pour le coronavirus

Alors que le coronavirus se propage à travers le monde, beaucoup se tournent vers le thriller populaire de 2011, Contagion. Le film montre une maladie contagieuse fictive qui, tout comme COVID-19, explose partout dans le monde. Le scénariste de Contagion, Scott Z. Burns, a déclaré avoir utilisé des recherches et des opinions d’experts pour éclairer ses écrits sur le film. Un conseiller médical qui a travaillé sur le film sur le thème du virus, le Dr Ian Lipkin, est maintenant infecté par un coronavirus.

Un médecin spécialiste du film sur la pandémie de 2011 «Contagion» est positif pour le coronavirus

Un chercheur sur les coronavirus au Hackensack Meridian Health Center for Discovery and Innovation à Nutley, New Jersey | Kena Betancur / .

Le Dr Ian Lipkin, un conseiller médical sur le film Contagion de 2011, a proposé COVID-19. Lipkin a partagé la nouvelle de son test positif pour le coronavirus avec David Asman la semaine dernière. Asman interviewait le médecin sur Lou Dobb’s Tonight (diffusé sur Fox Business) au sujet de «nouveaux traitements potentiels pour le coronavirus», a rapporté Fox.

Fox a également précisé que “l’interview a été… conduite à distance, avec Asman dans un studio et Lipkin dans un endroit séparé.”

«Si ça peut me frapper, ça peut toucher n’importe qui. C’est le message que je veux transmettre », a déclaré le Dr Lipkin. L’expert Contagion a déclaré qu’il avait eu une expérience très émotionnelle pour lui, entre la toux.

“Cela est devenu très personnel pour moi aussi”, a déclaré le Dr Lipkin à Asman. «J’ai COVID depuis hier. Et c’est misérable. »

“Je vous ai entendu tousser, je ne voulais pas être hypocondriaque et dire:” J’espère que vous n’en avez pas “”, a déclaré Asman au Dr Lipkin. “Mais toi si.”

Lipkin a déclaré à Asman qu ‘«il subit un traitement d’essai pour le virus et espérait se sentir mieux bientôt».

Le Dr Ian Lipkin met les téléspectateurs en garde contre COVID-19

Lipkin, a rapporté Fox, «a signé pour consulter le réalisateur Steven Soderbergh sur Contagion dans le but de sensibiliser le public aux défis modernes de la santé publique».

L’expert médical voulait que le film “soit un signal d’alarme pour le public que la fiction d’aujourd’hui pourrait facilement devenir réalité demain”. La contagion était réaliste, mais toujours passionnante pour les téléspectateurs, ce que le Dr Lipkin a trouvé être une combinaison clé.

De nombreux scénarios dans Contagion sont basés sur ce que le Dr Lipkin a vraiment vécu en travaillant sur l’épidémie de SRAS à Pékin en 2003.

Le Dr Lipkin a dit à Asman que, sur la base de ses connaissances, les «communautés à travers le pays» devraient mettre en place des «restrictions standardisées contre les coronavirus». «Nous avons des frontières poreuses entre les États, entre les villes.»

Cependant, même en tant qu’expert, le Dr Lipkin a déclaré qu’une grande partie de la façon dont cette pandémie se déroulerait est en suspens.

“Nous ne savons vraiment pas quand nous allons contrôler cela”, a-t-il déclaré.

Un médecin dit que le coronavirus est plus dangereux que la maladie infectieuse de «Contagion»

Pour ajouter à l’état général d’anxiété, un médecin de Pennsylvanie a écrit une chronique dans la section d’opinion de TribeLIVE.com. L’article était intitulé: «Dr. Paul Carson: Pourquoi la pandémie de coronavirus est pire que le film Contagion. »

Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Laurence Fishburne et le réalisateur Steven Soderbergh au photocall Contagion lors du 68e Festival du Film de Venise en 2011 | Pascal Le Segretain / .

Une partie du problème, a expliqué Carson: bien que le virus Contagion «ait eu une période d’incubation très courte – c’est-à-dire des heures», le coronavirus en a une longue. Le médecin a expliqué que c’était dangereux:

Avec l’infection Covid-19, la plupart se promèneront pendant près d’une semaine sans ressentir aucun symptôme, propageant sans le savoir le virus. Lorsque nous nous sentons finalement malades, si vous avez la chance de passer un test, alors et seulement à ce moment-là, il vous est demandé de «mettre en quarantaine». un tas de gens.

Le Dr Carson a supplié ses lecteurs: «Ce que vous faites maintenant affectera le monde, votre pays, votre famille et vos proches. Soyez intelligent. Fais attention. Partager.”