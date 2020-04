Un couple du Wisconsin exécuté venait de donner un coup de pied à sa fille et à son petit ami sur une ligne de distanciation sociale

Le médecin du Wisconsin Beth Potter et son mari Robin Carre ont été exécutés peu de temps après avoir donné un coup de pied à leur fille et à son petit ami hors de la maison en raison de leur refus de maintenir une distance sociale.

Le petit ami de Miriam Potter Carre, âgé de 18 ans, Khari Sanford, et son ami Ali’jah Larrue ont chacun été inculpés de deux chefs d’accusation de crime d’homicide volontaire au premier degré.

Joggers a trouvé le couple marié allongé au bord de la route près de l’Arboretum de l’Université du Wisconsin, entouré de boyaux d’obus et couvert de sang, aux premières heures du 31 mars.

Lorsque les policiers sont arrivés, Carré, qui ne portait que des sous-vêtements, était morte. Potter, qui portait des pyjamas et des chaussettes mais pas de chaussures, “a montré de légers signes de vie”, mais est décédé à l’hôpital un peu plus d’une heure plus tard.

Selon la plainte pénale, au cours de leur enquête, les détectives ont parlé à un ami de Beth, qui a déclaré que la veille du jour où son corps avait été découvert, ils avaient fait une promenade ensemble, où ils avaient discuté des relations troublées de Beth avec sa fille Miriam et son petit ami Khari.

L’ami a affirmé que le jeune couple vivait avec les parents, mais que Beth avait loué un AirBnb pour qu’ils emménagent parce qu’ils ne suivaient pas ses règles de distanciation sociale.

Beth a dit à l’amie que pendant que sa fille déménageait, Miriam a dit à sa mère des choses comme “Tu t’en fous de moi” et “Tu ne me parles pas.” Beth a également déclaré, selon l’amie, qu’avant leur départ, le couple “était littéralement assis dans sa chambre tout le temps et commandait de la nourriture et ne communiquait pas vraiment” avec elle.

L’ami a dit aux détectives qu’elle pensait que “plus de mauvaises choses se passaient” entre la mère et la fille adoptive, mais n’a pas dit.

Les détectives ont également interviewé le superviseur de Beth à l’hôpital et aux cliniques de l’Université du Wisconsin, qui leur a dit que Beth avait rapporté que sa fille et le petit-ami de sa fille ne lui étaient pas respectueux.

Elle a dit qu’elle savait que Beth prenait un médicament qui lui faisait courir un plus grand risque d’infection, c’est pourquoi elle devait prendre très au sérieux la distanciation sociale, et avait donc demandé au couple de passer à un AirBnb.

Au cours de son entretien, Miriam a confirmé que sa mère lui avait loué un AirBnb avec son petit ami pendant deux semaines et demie pendant qu’ils cherchaient une résidence permanente. Elle a admis que sa mère avait fait cela parce qu’elle – Miriam – ne voulait pas s’auto-mettre en quarantaine en raison de la coronavirus épidémie.

Elle a également déclaré aux détectives qu’elle était avec Sanford toute la nuit du 30 mars et le lendemain matin, affirmant qu’ils avaient regardé “The Hangover Part 2” avant de s’endormir et n’avaient jamais quitté l’AirBnB.

Cependant, lorsque les détectives ont examiné la vidéosurveillance, ils ont trouvé des images de la mini-fourgonnette VW de Beth Potter conduisant dans la région ce soir-là – la mini-fourgonnette Miriam a confirmé que sa mère lui avait prêté. Les textes récupérés sur son téléphone suggèrent également qu’ils n’étaient pas ensemble.

Un autre témoin a déclaré aux détectives que le 31 mars, Sanford s’était arrêté devant sa maison dans un état “excité et frénétique” et avait commencé “à faire les cent pas dans la pièce et à transpirer”.

Le témoin a affirmé que Sanford avait appelé Larrue et qu’il avait entendu Sanford dire à Larrue qu’il avait entendu sur les réseaux sociaux qu’une des victimes de la fusillade de l’Arboretum était à l’hôpital et peut-être en vie.

Le témoin a affirmé que Sanford avait déclaré: “Je jure que je les ai frappés, comment ont-ils survécu” et qu’il transpirait excessivement, faisant des déclarations indiquant qu’il avait peur qu’une victime ait pu survivre ce qui l’impliquerait dans l’homicide.

Lorsqu’il a raccroché, le témoin a affirmé que Sanford lui avait dit qu’il avait tiré sur deux personnes près de l’Arboretum et que Larrue était avec lui à l’époque. Il a affirmé les avoir abattus d’une balle dans la tête – un détail qui n’avait pas été dévoilé par la police à ce stade.

Le témoin a également affirmé que Sanford lui avait demandé de cacher l’arme; il a été refusé.

Parmi les autres témoins interrogés par des détectives, citons une femme qui vivait près de l’Arboretum, qui a déclaré que juste après 23 heures le soir des meurtres, elle avait entendu deux coups de feu, une pause de 5 secondes, suivie de 4 ou 5 autres coups de feu.

Pendant ce temps, un élève de l’école où Sanford et sa petite amie ont assisté a dit avoir entendu une conversation entre le couple au sujet de leurs tentatives pour obtenir de l’argent, dans laquelle elle lui a dit que ses parents étaient riches et avaient des “bandes” d’argent.

Les accusés sont chacun détenus sous caution de 1 million de dollars.

Sanford et Larrue ont été contraints de garder une distance sociale, apparaissant via une vidéo de la prison – tout comme les avocats et le commissaire du tribunal – alors que les tribunaux adoptaient les nouvelles directives COVID-19.

