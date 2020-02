Un couple rejoignant le prince William et Kate en tant que nouveaux «Fab Four» après la sortie du prince Harry et de Meghan pourrait être un cauchemar pour les relations publiques

Ils étaient autrefois appelés les «Fab Four» ou les «Core Four» mais le prince Harry et Meghan, la décision de la duchesse de Sussex de s’éloigner de la vie royale a laissé un vide le prince William et Catherine, la duchesse de Cambridge aimerait remplir.

Cependant, le couple qui pourrait les rejoindre en tant que nouveau «Fab Four» a définitivement haussé les sourcils. Lisez la suite pour savoir qui c’est et pourquoi le choix pourrait se retourner.

Meghan et Harry ont terminé leurs fonctions royales

Nous savons que nous ne verrons pas les Cambridges et les Sussex participer à des engagements royaux ensemble à l’avenir après que Harry et Meghan ont annoncé le 8 janvier 2020 qu’ils «démissionneraient de la fonction de membres de la famille royale».

Quelques jours après leur publication sur les réseaux sociaux et un sommet royal à Sandringham, la reine Elizabeth II a publié une déclaration selon laquelle elle soutenait la décision du prince et de l’ancienne actrice de tracer de nouvelles voies dans leur vie.

Cependant, il y a encore du travail à faire au nom de la couronne et pour s’assurer que tout continue à bien se passer, William et Kate auront besoin d’aide pour s’acquitter de toutes les tâches qu’Harry et Meghan avaient.

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l'intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine.

Maintenant, un autre couple est susceptible d’intervenir et de partager la charge.

Le couple qui pourrait unir ses forces à William et Kate

La famille royale qui pourrait être le nouveau «Core Four» est le prince Charles et sa femme Camilla, duchesse de Cornwall.

Les deux futurs rois et leurs épouses n’assistent pas à de nombreux engagements royaux ensemble, mais cela change et pourrait être délibéré pour faire entrer le public dans le nouveau «Core Four».

L’Express a noté que les quatuors avaient déjà un engagement conjoint à la presse pour le 11 février lorsqu’ils se rendraient au Centre de réadaptation médicale de la défense Stanford Hall à Loughborough.

Selon le site Web de Clarence House, «Le prince de Galles et la duchesse de Cornouailles, ainsi que le duc et la duchesse de Cambridge visiteront le centre de réadaptation médicale de la défense Stanford Hall et rencontreront les patients et le personnel. Stanford on Soar, Loughborough LE12 5QW. »

Ce choix n’est peut-être pas populaire

Une partie de la raison pour laquelle William, Kate, Meghan et Harry ont obtenu le surnom de «Fab Four» est à cause de leur popularité et de la passion du public pour la direction que le jeune groupe voulait prendre leurs initiatives.

Charles et Camilla n’ont rien à voir avec cette popularité, surtout pas avec la jeune génération de fans du Sussex et de Cambridge. Pendant ce temps, d’autres regardent Camilla et ne peuvent toujours pas pardonner et oublier même toutes ces années après la mort de la princesse Diana. Par conséquent, il sera intéressant de voir si un autre couple comme le prince Edward et Sophie, la comtesse de Wessex émergera à l’avenir et commencera à assumer des fonctions plus royales avec William et Kate.

Restez à l’écoute.

