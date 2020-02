Un créateur de contenu chrétien ultra-conservateur est accusé d’avoir plagié le questionnaire de rencontre de la famille Duggar

Jim Bob et Michelle Duggar sont célèbres pour leurs vues ultra-conservatrices et leur émission de télé-réalité, Counting On. Bien qu’elles fassent partie des familles chrétiennes ultra-conservatrices les plus célèbres, elles ne sont pas les seules à essayer de prendre d’assaut le monde des médias. Un duo de soeurs, qui publie des vidéos sous le surnom de Girl Defined, a passé beaucoup de temps à cultiver un abonnement à YouTube et a souvent attiré la colère d’adeptes critiques de leur mode de vie et de leurs croyances. Maintenant, il semble que le duo soit coupable de plagiat.

Qui sont les cerveaux derrière Girl Defined?

Bethany Beal et Kristen Clark sont derrière la Girl Defined

marque. Les deux sœurs, avec plus de 150 000 abonnés sur YouTube, visent

à ce qu’ils perçoivent comme des péchés culturels et discutent de tout, de la pornographie

faire la cour

dans un format de chat. Beal, qui est mariée et attend son premier enfant, a également

publie régulièrement sur Instagram, où elle compte 24 000 abonnés.

Beal et Clark sont considérés comme des YouTubers de petite taille. Ils se plient à une démographie relativement petite, mais comme le note Buzzfeed, ils ont été lancés à mi-célébrité – au moins selon les normes Internet – lorsque Cody Ko et Noel Miller ont parodié les vidéos de la sœur en 2018. Une série de mèmes mettant en vedette les sœurs ont fait leur autour du Web.

Le duo a depuis écrit plusieurs livres, et ils sont devenus relativement bien connus des gens qui suivent la communauté chrétienne fondamentaliste. En fait, Beal, en particulier, fait régulièrement parler de lui sur une communauté Reddit dédiée au snarking sur les familles fondamentalistes. Bien qu’ils n’aient pas de ministère en commun avec la famille Duggars ou Bates, très discutée, ils partagent bon nombre des mêmes valeurs ultra-conservatrices et considèrent les mêmes comportements que les péchés. Une chose qu’ils ne considèrent apparemment pas comme un péché, cependant, est le plagiat.

En quoi consiste la controverse actuelle sur les filles?

Sans boule de cristal s’est rendu sur YouTube le 7 février pour discuter du questionnaire de rencontres de Beal et Clark. Le duo de soeurs a expliqué ce qu’elles recherchaient chez les hommes avant de retrouver leur mari dans une vidéo YouTube plus tôt cette semaine. Ils ont passé une grande partie de la vidéo à parcourir une longue liste de questions qu’ils estiment que chaque fille devrait poser à ses prétendants potentiels avant de devenir sérieuse. Les questions, toutes 134, sont précisément ce que vous attendez d’un chrétien ultra-conservateur datant du monde moderne. Il y a des questions sur l’éducation des enfants, des questions sur l’éthique du travail et une tonne de questions sur la foi.

Tout cela semble assez standard, au moins pour les membres de ce particulier

secte religieuse, mais Clark et Beal ont ajouté un droit d’auteur au bas de la

liste. Mais il y a un problème; une grande partie des questions ont été

retiré directement de l’enquête de 423 questions de la famille Duggar pour les prétendants potentiels.

La longue liste a été publiée par Free

Jinger de retour en 2014.

Bien que la famille Duggar n’ait pas protégé les droits d’auteur sur le contenu qu’elle

créé, de nombreux adeptes croient que Beal et Clark s’engagent intellectuellement

le vol, car ils ont choisi de protéger les droits d’auteur du contenu qu’ils ont essentiellement

volé. Le duo prétend également avoir posé les questions elles-mêmes,

ce qui semble peu probable. Les éléments, pour la plupart, sont copiés, mot pour mot, de

le

Questionnaire de la famille Duggar. Les Duggars n’ont jamais mentionné quand ils se sont développés

le questionnaire ou s’ils sont les auteurs originaux.

La famille Duggar répondra-t-elle?

En termes de controverse familiale, cette situation est plutôt faible

pour la famille Duggar. La famille de 19 personnes est très occupée à gérer quelques

problèmes. Tout d’abord, ils ont un

enquête imminente par le ministère de la Sécurité intérieure suspendue

leur maison. Bien que la police n’ait pas été repérée récemment sur la propriété, les conclusions

de l’enquête pourrait être publié à tout moment. La famille est aussi

faire face aux retombées de Derick

Les diatribes de Dillard sur les réseaux sociaux, qui se sont transformées en relations publiques

cauchemar, en quelque sorte.

On ne sait pas si la famille Duggar est au courant de Girl

Défini, et leur ministère présumé. S’ils ont vent de leur questionnaire de rencontres

étant levé par une entité qui essaie d’en faire de l’argent, ils peuvent simplement prendre

une action en justice. Les abonnés devront garder leurs yeux tournés vers Girl Defined

pour savoir ce qui se passera, le cas échéant. Il est peu probable que la famille Duggar

aborder le problème publiquement.