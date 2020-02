Un critique royal attaque le “ manque de respect étonnant ” du prince Harry et de Meghan Markle pour la reine Elizabeth

Le prince Harry et Meghan, duchesse de Sussex, a publié une déclaration qui fournissait plus de détails sur leur sortie de la famille royale, y compris leur accord pour renoncer au nom de «Sussex Royal». Les critiques des Sussex ont visé cette déclaration, leur critique le plus vocal, Piers Morgan, claquant le couple sur Twitter.

Meghan Markle, le prince Harry et la reine Elizabeth II | JOHN STILLWELL / . via .

Les Sussex n’utiliseront pas le nom «Sussex Royal»

Alors que des rumeurs circulaient sur la question de savoir si la reine interdirait au prince Harry et Meghan l’utilisation du nom Sussex Royal, le couple a publié une déclaration pour clarifier les choses.

“Bien que le duc et la duchesse se concentrent sur les plans visant à créer une nouvelle organisation à but non lucratif, étant donné les règles spécifiques du gouvernement britannique concernant l’utilisation du mot” Royal “, il a donc été convenu que leur organisation à but non lucratif n’utilisera pas le nom «Sussex Royal» ou toute autre version de «Royal» », a lu la déclaration sur le site Web du couple.

“Pour la raison ci-dessus, les demandes de marques déposées à titre de mesures de protection et qui reflétaient les mêmes demandes standard de marques déposées que pour la Fondation royale du duc et de la duchesse de Cambridge, ont été supprimées”, ajoute le communiqué.

Ils ont poursuivi: «Bien que la monarchie ou le Cabinet Office n’ait aucune compétence sur l’utilisation du mot« Royal »à l’étranger, le duc et la duchesse de Sussex n’ont pas l’intention d’utiliser« Sussex Royal »ni aucune itération du mot« Royal ». «sur n’importe quel territoire (au Royaume-Uni ou ailleurs) lorsque la transition aura lieu au printemps 2020.»

«Après plusieurs mois de réflexion et de discussions internes, nous avons choisi de faire une transition cette année en commençant à se tailler un nouveau rôle progressif au sein de cette institution. Nous avons l’intention de prendre du recul en tant que membres «supérieurs» de la famille royale et de travailler pour devenir financièrement indépendants, tout en continuant de soutenir pleinement Sa Majesté la Reine. C’est avec vos encouragements, notamment ces dernières années, que nous nous sentons prêts à procéder à cet ajustement. Nous prévoyons maintenant d’équilibrer notre temps entre le Royaume-Uni et l’Amérique du Nord, en continuant d’honorer notre devoir envers la Reine, le Commonwealth et nos parrainages. Cet équilibre géographique nous permettra d’élever notre fils avec une appréciation de la tradition royale dans laquelle il est né, tout en offrant à notre famille l’espace pour se concentrer sur le prochain chapitre, y compris le lancement de notre nouvelle entité caritative. Nous sommes impatients de partager tous les détails de cette prochaine étape passionnante en temps voulu, alors que nous continuons à collaborer avec Sa Majesté la Reine, le prince de Galles, le duc de Cambridge et toutes les parties concernées. D’ici là, veuillez accepter nos remerciements les plus sincères pour votre soutien continu. » – Le duc et la duchesse de Sussex Pour plus d’informations, veuillez visiter sussexroyal.com (lien en bio) Image © PA

Morgan a trouvé la déclaration irrespectueuse

La longue déclaration publiée par les Sussex a fourni plus de clarté sur leur transition, mais Morgan n’a pas tardé à trouver à redire. «Le manque de respect stupéfiant que ces deux-là continuent de montrer à la reine est scandaleux. Qui diable pensent-ils qu’ils sont? », A-t-il tweeté.

Lorsque les fans royaux ont contesté les pensées de Morgan à ce sujet, il avait beaucoup plus à dire. Il a tweeté: “Je l’ai lu dans leur propre déclaration, publiée sur leur propre site Web hier soir, dans laquelle ils contestent directement le droit de la Reine de les empêcher d’utiliser la balise” Royal “à l’étranger pour se flageller auprès des banquiers. Je n’ai jamais vu de royal essayer publiquement de contester l’autorité de la Reine comme ça. “

Quand un autre fan a dit de les laisser tranquilles, Morgan a rendu son point de vue clair, en tweetant: «Conduisez-vous de clown sycophantique sans aucune idée. Ils ont publié une longue déclaration hier soir contestant directement l’autorité de la Reine. Je continuerai de soutenir Sa Majesté et la monarchie contre les efforts honteux des Sussex pour obtenir leur gâteau royal et le manger. Fin.”

Leur déclaration révèle-t-elle leur mécontentement?

Alors que l’intention de la déclaration était de calmer les rumeurs alors que le couple s’éloignait officiellement de la famille royale, un expert royal pense qu’il est très révélateur de la mécontentement des Sussex à propos de l’arrangement.

“Le message sous-jacent de la déclaration est qu’ils sont très, très mécontents de cet arrangement”, a déclaré l’expert royal Richard Fitzwilliams à The Sun Online, ajoutant: “Ce n’était absolument pas nécessaire.”

Fitzwilliams a en outre noté que cela “peut conduire à des problèmes futurs – ils n’aiment pas l’arrangement qui les oblige à démissionner en tant que royals travaillant et à ne pas utiliser leurs titres, même s’ils les auront.”

Il a poursuivi: “Ils veulent utiliser Sussex Royal mais en disant que la monarchie n’a pas le pouvoir de les empêcher de l’utiliser – pourquoi dire cela? Il est inutile.”

«Mon espoir est l’amertume qu’ils semblent ressentir avec le

l’arrangement actuel deviendra plus positif au fil des mois », a déclaré Fitzwilliams.

