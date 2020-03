Un délabrement de tout le monde avec Hannah Brown et Tyler Cameron pendant la pandémie de coronavirus

Ce n’est un secret pour personne que l’ancienne Bachelorette Hannah Brown et son deuxième choix, Tyler Cameron, sont mis en quarantaine ensemble en Floride. Cependant, les fans se demandent qui sont toutes ces personnes qui apparaissent en permanence dans leurs vidéos TikTok et leurs histoires Instagram.

Bien que cela ne semble pas être le cas, ils sont sous le groupe de 10 maximum pour les rassemblements pendant la quarantaine des coronavirus (COVID-19), avec seulement 8 personnes au total. Voici un rapide aperçu de tout le monde avec lequel Brown et Cameron sont mis en quarantaine en Floride.

Pourquoi Hannah Brown est-elle mise en quarantaine avec Tyler Cameron en Floride?

La mère de Cameron, Andrea Hermann Cameron, est décédée d’un anévrisme cérébral le 29 février 2020, selon le Palm Beach Post. Elle a vécu à Jupiter, en Floride, et a travaillé comme agent immobilier. Elle est décédée deux jours après être allée à l’hôpital, donc c’était très soudain.

Le 10 mars 2020, Brown s’est envolé pour la Floride pour assister à une célébration à Miller’s Ale House en mémoire de la mère de Cameron. Puis, le 15 mars 2020, les fans ont remarqué que Cameron ramassait Brown à l’aéroport. Les deux commencent à mettre en quarantaine ensemble à ce stade, et quelques jours plus tard, la poignée Instagram, «The Quarantine Crew», a été formée.

Qui est Ryan Cameron?

Ryan est le frère cadet de Cameron, dont Brown se rapproche souvent dans les vidéos sur les réseaux sociaux. D’après ce que les fans peuvent dire, ils ne sont que des amis mais forment un lien fort pendant cette quarantaine. Il est en train de vlog pendant la quarantaine et a récemment commencé un vlog de show de cuisine, que vous pouvez trouver ici.

Qui est l’ami de Tyler Cameron, Matt James?

James est le meilleur ami de Cameron, qui était sur le point de participer à la saison de Clare Crawley de The Bachelorette jusqu’à ce que le coronavirus frappe. Bien qu’ABC puisse refondre le spectacle, il semble probable que James continuerait de considérer sa popularité auprès de Bachelor Nation. James travaille dans l’immobilier ainsi que dans ABC Food Tours.

Qui est derrière Brown Bear Visuals?

Jacob Laham est le cerveau derrière la majorité des vidéos et du contenu provenant des comptes de médias sociaux de Quarantine Crew et Cameron. Il est réalisateur, cinéaste et photographe, selon son profil Instagram. Il a passé deux mois à travailler à New York, mais il se concentre désormais sur le fait de me concentrer l’esprit, le corps et l’âme en Floride!

Qui sont Kate Dooley et Olivia Fariaa dans le «Quarantine Crew» de Cameron?

Dooley est un enseignant d’école primaire de quatrième année et un micro-influenceur. Elle s’associe à trois autres enseignants en ligne pour partager des plans de cours, appelés «Professeurs avec du thé». Son Instagram est actuellement privé, nous ne savons donc pas grand-chose sur elle.

Fariaa est également une influenceuse basée en Floride avec un compte Instagram privé. Nous ne serions pas surpris si nous voyions l’une ou l’autre des femmes comme candidate à The Bachelor très bientôt.

Qui est le gars australien dans les vidéos «Quarantine Crew»?

Matthew Hayball n’est pas dans de nombreuses photos ou vidéos avec l’équipe de quarantaine, mais il fait quelques clips. Il est australien, joue au football pour la Florida Atlantic University et est un ami des deux hommes Cameron. Dernièrement, il est présenté dans les vidéos de l’équipe de quarantaine sur ce qu’ils mangent quotidiennement.

L’équipe de quarantaine documente des images de leurs histoires Instagram, TikTok, vlogs et quelques publications, si vous souhaitez suivre leurs ébats. Ils sont actuellement au 19e jour de quarantaine ensemble, donc à mi-chemin d’une saison de baccalauréat de six semaines. Bien que The Bachelorette ne revienne pas en mai en raison de l’arrêt du coronavirus, il semble que nous ayons encore du bon contenu avec Cameron, Brown et leur nouvel équipage de quarantaine.