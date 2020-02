Un dénonciateur de la famille Duggar a renversé toute la saleté des années avant que les critiques ne se mettent à gronder la famille

On dirait la famille Duggar

se déroule sous nos yeux. Un scandale de violences sexuelles a secoué la famille

2015, et un scandale de triche a suivi peu de temps après. Les choses sont restées calmes

depuis quelques années, mais un récent raid par le

Department of Homeland Security, et quelques membres de la famille mécontents

menacent de faire tomber Jim

L’empire médiatique soigneusement organisé de Bob Duggar. Alors que le drame le plus récent de la famille

a attiré l’attention des fans et des critiques, on dirait que le thé sur le

Le comportement du clan Duggar a été renversé il y a des années.

Les fans sont préoccupés par Jordyn et

Jennifer Duggar, mais ils ne sont peut-être pas les seuls Duggars négligés

Cette semaine, la famille Duggar

les adeptes ont remarqué Jordyn

et Jennifer Duggar avait l’air particulièrement malheureuse dans un clip de John et

Spécial naissance d’Abbie Duggar. Jennifer, qui est le bébé numéro 17 de Jim Bob et

Michelle Duggar et Jordyn, qui est le bébé numéro 18, semblent toutes deux relativement

malheureux et nerveux lorsqu’ils sont montrés à la caméra. Les adeptes ont longtemps déduit

que les deux enfants étaient pour la plupart négligés par leurs parents, mais un dénonciateur

a suggéré il y a des années que de nombreux enfants Duggar n’avaient pas le plein

attention.

En 2007, un utilisateur qui est passé

le nom «Alice» a laissé un

commenter un article de blog sur la famille Duggar, et elle a révélé ce que le

les critiques de la famille ont longtemps cru; Michelle et Jim Bob sont des parents absents.

Selon «Alice», qui n’a jamais révélé sa connexion avec les Duggars,

Michelle n’avait pas préparé de repas, baigné un enfant ou fait beaucoup de parentalité

pendant des années.

En 2007, Jana

Duggar, Jessa Duggar, Jill Duggar et Jinger Duggar étaient tous adolescents,

et apparemment fait la plupart des activités parentales quotidiennes des jeunes enfants. Il

sonne comme, cependant, qu’ils peuvent avoir repris la parentalité beaucoup plus tôt

que cela, cependant. Il est possible que Jana, maintenant âgée de 30 ans, ait été

la santé et le bien-être d’au moins un enfant plus jeune depuis l’âge de 12 ans environ.

Un dénonciateur réclame grand-mère

Mary était le cerveau derrière l’émission de télévision

grand-mère

Mary, qui est apparue plusieurs fois au fil des ans dans l’émission de la famille, est décédée

soudainement en 2019 après être tombé dans une piscine et se noyer. Son service commémoratif

a été présenté dans l’émission familiale Counting On. Alors que grand-mère Mary semblait

comme une femme douce, “Alice” prétend qu’elle était le cerveau derrière

les émissions télévisées de la famille et l’émission de téléréalité qui a suivi.

Voir ce post sur Instagram

Peu importe qui vous étiez, elle était «grand-mère» pour vous. C’est le plus souvent comme ça qu’elle se présenterait. “Salut, je suis grand-mère!” Tout le monde l’a appelée grand-mère. Elle s’intéressait vraiment aux gens. Elle converserait avec vous d’une manière qui vous ferait vous sentir spécial et aimé et pris en considération. Elle avait le don de se souvenir des détails, et la prochaine fois qu’elle vous verrait, elle se renseignerait sur les choses qui lui ont été racontées dans les conversations passées. Elle était tellement excitée par les nombreux nouveaux arrière-petits-enfants attendus cet automne et cet hiver à venir, et cela ne lui a jamais vieilli. Elle accueillait chaque nouveau bébé avec joie et les tiendrait avec tant de tendresse et de joie. Nous garderons ses histoires et ses souvenirs en vie pour ces tout-petits, mais nous sommes tristes qu’ils n’aient pas la bénédiction de la connaître en personne comme nous l’avons fait. Elle était toujours disponible. Quand nous étions jeunes, elle faisait souvent du babysitting pour que papa et maman puissent sortir ensemble. Si maman avait besoin de quelque chose à l’épicerie, elle était heureuse de le ramasser. Elle a toujours eu le temps de s’entretenir avec l’adolescente et n’a jamais dépassé les tout-petits non plus. Chacun de nous a été senti valorisé et aimé par grand-mère. Elle était notre plus grande pom-pom girl, venant à chaque récital de musique, fête d’anniversaire et célébration de remise des diplômes – et avec 21 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants, c’était tout un exploit! C’était une exhortatrice. Si jamais nous doutions de nos dons ou de nos capacités, grand-mère était là pour nous stimuler. Elle tirerait le «mouvement de grand-mère» classique et nous ferait organiser des spectacles de talents impromptus pour de parfaits inconnus. “Pourquoi ne montez-vous pas ici et ne jouez pas cette chanson sur laquelle vous travaillez?” “Oh, grand-mère, vraiment? Dois-je le faire? “Nous dirions en regardant maman, mais nous savions que maman la soutiendrait à chaque fois. Nous nous levions à contrecœur et faisions un numéro, et peu importait à quel point nous pensions être terribles, grand-mère rayonnait de fierté et commençait les applaudissements. Elle croyait en nos dons et capacités plus que nous ne le faisions parfois, et elle nous a incités à faire de notre mieux et à rendre gloire à Dieu pour tous nos talents et nos réalisations. Cliquez sur: LIEN EN BIO: ou balayez vers la gauche pour lire le reste de l’hommage à grand-mère Duggar ❤️—

Un post partagé par Jessa Seewald (@jessaseewald) le 11 juin 2019 à 7h56 PDT

Selon le même commentaire de blog de 2007, «Alice» affirme que grand-mère Mary est le membre de la famille qui a aidé les Duggars à se faire remarquer par les chaînes de télévision. Selon le commentaire, elle aurait appelé plusieurs chaînes de télévision pour discuter de sa famille, espérant qu’elles seraient présentées. Il a longtemps été suggéré par TLC qu’une photo de la famille se dirigeait vers le vote a incité les offres originales, mais “Alice” ne demande pas la même chose. Elle a également affirmé que grand-mère Mary a également travaillé sans relâche pour obtenir les dons de la famille pour tout, des ordinateurs aux pianos.

“Alice” connaissait-elle vraiment

famille?

“Alice”

la véritable identité n’a jamais été révélée, et pendant qu’il ou elle

l’obscurité après avoir fait des commentaires sur plusieurs sites Web, il y a beaucoup de raisons de

crois qu’elle connaissait bien la famille. En fait, une grande partie de ce qu’elle a dit

s’est avéré être correct. “Alice” a même cassé l’histoire de Josh molester son

sœurs plusieurs années avant que les médias traditionnels ne prennent les nouvelles.

La famille Duggar | D Dipasupil / . pour Extra

Alors, qui pourrait-il ou elle

été? La plupart des critiques de la famille pensent qu’Alice était une amie ou une ancienne amie

de grand-mère Mary. Elle avait apparemment une connaissance intime de ce qui se passait à l’intérieur

la maison, ce qui suggère qu’elle était un membre plus âgé de la communauté et était

parlé devant. Une autre théorie de travail, cependant, est que plusieurs personnes

ont été impliqués dans le processus d’amener Josh

molestation à la lumière, et plusieurs jeunes femmes au sein de l’église d’origine de la famille

ont été désignées comme des dénonciateurs potentiels. Personne ne s’est manifesté

affirment cependant qu’ils étaient derrière la révélation.