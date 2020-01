Un directeur d’appartement de 93 ans de Las Vegas tire deux fois sur vidéo

La police métropolitaine de Las Vegas a publié une vidéo d’un homme de 93 ans tirant sur son directeur d’appartement pour cause de dégâts d’eau.

Dans un point de presse lundi, le shérif adjoint Brett Zimmerman a dévoilé les images à couper le souffle, qui montraient le nonagénaire entrant calmement dans le bureau du directeur du complexe d’appartements avant de tirer deux fois sur l’homme impuissant.

Thomas – qui n’a pas d’antécédents criminels – aurait été bouleversé que son appartement ait inondé et blâmé le personnel de direction, il a donc apporté un Glock 9 mm pour l’aider à exprimer ses préoccupations.

Des images de vidéosurveillance le montrent entrant dans le bureau le 2 janvier, portant un manteau et un chapeau noirs, et parlant au manager et à son assistant. Quelques instants plus tard, il sort calmement l’arme de poing de sa poche intérieure, incitant l’assistante choquée à appeler la police.

Imperturbable, Thomas pointe alors l’arme sur un mur et tire un coup de semonce; la balle passe directement à travers et à travers un écran d’ordinateur sur le côté éloigné, comme un troisième membre du personnel peut être vu au premier plan faisant une sortie précipitée.

Après avoir autorisé la femme à partir, il pointe le pistolet sur la jambe du manager et tire un autre round, l’envoyant se froisser au sol.

Comme une scène d’un film de gangsters, Thomas se tient au-dessus de lui et le laisse se tordre de douleur pendant quelques instants, avant de viser prudemment et de tirer un deuxième tour dans son autre jambe.

Quelques secondes plus tard, un officier armé est sur les lieux; lui criant de laisser tomber le pistolet, le flic tire un coup de feu à travers la porte vitrée, le brisant.

Thomas place son arme sur le bureau avant que l’officier n’entre par effraction et ne le tire au sol, l’arrêtant.

Miraculeusement, la balle tirée par l’officier a traversé directement le revers de la veste de Thomas, mais ne l’a jamais touché.

Il a été inculpé de tentative de meurtre avec une arme mortelle, d’enlèvement avec une arme mortelle, de déchargement d’une arme à feu dans une structure, de cambriolage avec une arme à feu et de port d’arme dissimulée, selon Fox5.

Le directeur de l’appartement a été soigné pour des blessures ne mettant pas sa vie en danger.

Selon les procureurs, Thomas a déclaré à la police qu’il recommencerait. Il a dit au tribunal qu’il ne voulait pas tuer la victime, il suffit de “le gâcher un peu”.

