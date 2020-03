Un écrivain de «Contagion» critique le gouvernement américain pour sa réponse au coronavirus: ce n’est pas si difficile

Le film sur la pandémie auquel la plupart d’entre nous n’avaient pas pensé depuis dix ans – Contagion – est de retour dans l’air du temps. Le film de 2011 raconte l’histoire d’un virus contagieux fictif (mais réaliste) alors qu’il fait des ravages dans le monde entier. La distribution étoilée (qui comprend Gwyneth Paltrow, Kate Winslet et Matt Damon, pour n’en nommer que quelques-uns) joue des scientifiques, des journalistes, des politiciens et des gens ordinaires essayant de gérer l’épidémie virale. À la lumière des événements récents, Contagion devient désormais viral.

La pandémie de coronavirus semble occuper la majeure partie de notre espace cérébral – et nos nouvelles diffusent ces jours-ci. Le scénariste de Contagion, Scott Z. Burns, a récemment été interviewé au sujet de sa vision de la hausse d’intérêt pour son film – ainsi que de ses réflexions sur la situation de COVID-19 dans son ensemble. Burns, qui a fait beaucoup de recherches sur les pandémies pour Contagion, dit que le gouvernement américain devrait faire beaucoup plus pour prévenir une crise de santé publique.

Un opérateur de laboratoire au Centre national de référence des virus respiratoires à Paris en janvier 2020 | THOMAS SAMSON / . via .

«Contagion» est en vogue sur de nombreux services de streaming au milieu de la pandémie de coronavirus

Scott Z. Burns, le scribe derrière Contagion, a déclaré à Slate que de nombreux fans du film ont noté les similitudes étranges entre le film et la panique COVID-19 de 2020. La maladie décrite dans le film est beaucoup plus mortelle que le coronavirus. Pourtant, c’est une maladie infectieuse qui se propage dans le monde entier. La peur, les erreurs que les humains font en réaction à leur peur: tout cela semble très familier.

Ce qui ressort cependant de Burns: la réponse du gouvernement.

Quand les gens me disent que le film semble se réaliser, je leur dis que je n’ai jamais pensé que nous aurions un leadership dans ce pays qui viderait notre défense. Cette administration et ce Parti républicain parlent de protéger les gens avec un mur, et nous ne pouvons même pas faire de kits de test.

Comme de nombreux journalistes l’ont souligné, les États-Unis sont loin derrière les autres pays développés en termes de nombre de tests dont nous disposons. Le dépistage de la maladie chez les patients est une première étape cruciale pour la combattre.

“Malheureusement, cette administration a décidé que c’est ce qu’elle veut faire”, a expliqué Burns. “Quand vous regardez la quantité de tests que ce pays a fait par rapport à d’autres pays, c’est la partie qui me fait peur.”

Le scénariste derrière le film sur la pandémie de 2011 dit que le gouvernement ne fait pas assez pour faire face à COVID-19

Le scénariste de Contagion a continué de critiquer l’administration Trump pour sa réponse.

“Il est étonnant pour moi que notre administration ne puisse pas envoyer un message clair sur la façon dont les gens peuvent rester en sécurité et quels sont nos outils pour comprendre la propagation actuelle”, a-t-il déploré. Burns a comparé la réponse du gouvernement du Vietnam aux États-Unis – et nous sommes déjà en retard.

Marion Cotillard assiste à la première de Contagion | Jamie McCarthy / WireImage

Il y a une vidéo sur YouTube d’une chanson qu’ils ont faite au Vietnam sur le lavage des mains et son importance. Pourquoi notre gouvernement ne diffuse-t-il pas des messages de service public sur la façon de rester en sécurité? Ce n’est pas si difficile.

L’auteur de «Contagion» prévient qu’il s’agit de la plus grande erreur de santé publique que nous puissions commettre en réaction au coronavirus

L’auteur a poursuivi en décrivant ce qu’il craint d’être notre «plus grave erreur». Et ce serait: “ne pas donner l’espace et le microphone et tout le soutien aux responsables de la santé publique qui peuvent nous aider à traverser cela.” L’écrivain Contagion n’a pas une bonne impression de la censure qui semble se produire dans l’administration.

J’ai lu des comptes rendus dans la presse que le Dr [Anthony] Fauci n’est pas vraiment autorisé à parler tant que Mike Pence n’a pas approuvé son message. Cela m’inquiète. Si nous voulons passer à travers cela dans la meilleure version, c’est en responsabilisant ces personnes et en leur donnant les ressources dont elles ont besoin.

Scott Z. Burns assiste à la première de Contagion | Michael Loccisano / .

L’autre facteur inquiétant dans le chaos des coronavirus? C’est «une saison électorale».

«Les dirigeants de ce pays doivent décider comment prendre soin des gens», a expliqué Burns. “Et cela m’inquiète beaucoup que quiconque de part et d’autre utilise ce moment pour faire avancer toute sorte de programme politique ou modifier l’histoire pour se faire bien paraître, car cela n’aide pas.”