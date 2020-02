Un EMT a joué une fois un rôle étonnamment méchant dans la série

Pour la plupart des aspirants acteurs, abandonner votre travail de jour dans l’espoir de devenir une superstar n’est pas une option. De façon réaliste, cela prend beaucoup de temps et beaucoup de travail pour vous soutenir en agissant à plein temps. Pour beaucoup, cela signifie travailler plusieurs emplois et prendre des emplois intérimaires de côté. C’est exactement ce qu’a fait Adrian Matilla alors qu’il avait un petit rôle d’invité dans l’émission de télévision Blue Bloods – et son travail de jour l’a peut-être aidé à décrocher le rôle.

Blue Bloods concerne la police et la famille

Les fans de Blue Bloods ont suivi non seulement les cas de police intéressants à chaque épisode; l’émission suit également l’éminente famille Reagan, dont beaucoup sont membres des forces de police de New York.

Frank Reagan, joué par Tom Selleck, est le patriarche de la famille et également le commissaire du NYPD. Son père était le commissaire avant lui. Le fils aîné de Frank, Danny (Donnie Wahlberg), est détective; sa fille, Erin (Bridget Moynahan) est assistante du procureur de district; son plus jeune fils, Jamie (Will Estes) est sergent.

La nature générationnelle de l’émission donne un meilleur aperçu de l’évolution du travail procédural de la police au fil du temps. Avec trois générations de la famille Reagan impliquées dans le NYPD, la série jette un regard plus introspectif sur les cas qui se présentent. Chaque semaine, toute la famille Reagan se réunit pour un dîner en famille et discute de leurs opinions sur les cas en question. Pour cette raison, les fans pensent que Blue Bloods est plus que votre drame policier moyen.

L’acteur Adrian Matilla a décroché un rôle ironique dans Blue Bloods



Matilla a commencé à jouer des rôles d’arrière-plan sur Blue Bloods, en vedette dans l’épisode pilote en supplément. En 2011, il a cessé de jouer un rôle d’arrière-plan et a passé son temps à auditionner pour des parties parlantes, ce qui l’a renvoyé dans la série en 2014. Il a décroché un rôle de trafiquant de drogue dans un épisode où un officier du quartier de Danny est abattu et tué. Il avait alors déclaré au Jersey Journal que jouer ce rôle était un «moment de bouclage».

La chose la plus intéressante à propos de Matilla pour décrocher le rôle est qu’à l’époque, il travaillait comme EMT à Jersey City, New Jersey. Cela lui a donné un lien personnel avec l’émission dédiée aux premiers intervenants. Jouer avec un trafiquant de drogue est à peu près aussi opposé que vous pouvez obtenir de son travail normal de 9 à 5. Matilla a déclaré que travailler comme EMT lui avait donné l’occasion de redonner à sa communauté, tout en maintenant des horaires flexibles pour continuer à jouer. Il a depuis fait des apparitions dans un certain nombre d’autres spectacles importants.

Où en est Blue Bloods dans sa 10e saison?

Le spectacle est maintenant dans sa 10e saison; bien que cet EMT devenu trafiquant de drogue ne soit pas revenu depuis 2014, le spectacle a continué avec des cas passionnants et des querelles familiales. Après sa finale d’automne, Blue Bloods a commencé 2020 avec des fans spéculant sur ce qui va arriver. Les fans pensent que la femme de Jamie, Eddie, pourrait annoncer une grossesse. Une autre question est de savoir ce qui se passera avec Frank, après qu’une veuve lui ait reproché le suicide récent de son mari alors qu’elle travaillait dans le dernier épisode.

Quels que soient les Reagans, les téléspectateurs ont hâte de le découvrir. Nous serons là pour toutes les discussions à l’heure du dîner et les fusillades entre les policiers.