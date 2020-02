Un enfant de 6 ans atteint du syndrome de Down pointe une arme à feu chez l’enseignant, des policiers appelés

Une école élémentaire de Pennsylvanie a appelé la police sur une fillette de six ans atteinte du syndrome de Down après avoir fait semblant de tirer sur son professeur avec ses doigts.

La mère de la jeune fille, Maggie Gaines, a accusé le district scolaire de Tredyffrin-Easttown d’avoir mal géré l’incident en novembre dernier, affirmant que sa fille, Margot, avait inconsciemment fait un geste qui a provoqué une enquête disciplinaire, selon CBS3 .

Gaines a déclaré que sa fille avait désormais un rapport de police.

“Ma fille a été frustrée et a pointé son doigt vers son professeur et a dit: ‘Je te tire dessus'”, a déclaré Gaines au point de vente cette semaine.

“À ce moment-là, ils sont allés au bureau du directeur et il a été rapidement estimé qu’elle ne savait même pas vraiment ce qu’elle disait.”

Il a été conclu qu’il n’y avait pas eu de mal et la menace était considérée comme transitoire, car la déclaration a été faite avec frustration. Le district scolaire a toutefois déclaré que sa politique était de le signaler aux autorités.

“J’étais bien avec tout jusqu’à appeler la police”, a déclaré Gaines. “Et j’ai dit: ‘Vous n’avez absolument pas à appeler la police. Vous savez, c’est ridicule.'”

Gaines a soutenu que sa fille ne comprenait pas ce qu’elle avait fait, encore moins les interrogatoires des responsables de l’école.

«Ils lui posaient des questions et elle disait:« Oh, je tire sur maman », rit ou« je tire sur mon frère ». Le directeur a demandé: «Vouliez-vous blesser votre professeur? Et elle a dit non et il semblait qu’elle ne savait même pas ce que cela signifiait “, a expliqué Gaines.

“Elle ne comprenait vraiment pas ce qu’elle disait, et le syndrome de Down en est un aspect”, a-t-elle poursuivi, “mais je suis sûre que tous les enfants de 6 ans ne savent pas vraiment ce que cela signifie.”

“Le tout est exagéré pour un cas comme celui-ci”, a-t-elle déclaré. “Les enfants n’ont pas la même compréhension que les adultes, ce sont des enfants pas des adultes, avec pas la même expérience de vie.”

“Maintenant, il y a un dossier au département de police qui dit qu’elle a menacé son professeur.”

La famille demande à la commission scolaire de modifier la politique.

Le sénateur Andrew Dinniman, de l’État de Pennsylvanie, a déclaré qu’il pensait également que la situation avait également été mal gérée.

«En tant que sénateur d’État, éducateur et parent, je m’inquiète lorsque j’entends que de telles décisions importantes semblent être guidées aveuglément par une politique écrite ou une interprétation juridique sans que les personnes en position d’autorité utilisent leur jugement, leur expérience et leur bon sens pour peser “, at-il dit. “En outre, je suis alarmé par le fait qu’une école semble agir comme une extension du service de police en promulguant des données et des dossiers sur les enfants dès la maternelle.”

Le district scolaire de Tredyffrin-Easttown a déclaré qu’il examinerait la politique lors d’une réunion du comité.

«Lors de l’élaboration de la pratique actuelle, le district a travaillé en collaboration avec les parents, les organismes d’application de la loi et de sécurité privée / de santé mentale et les consultants juridiques pour garantir que nos mesures de sécurité reflètent la contribution considérable de notre communauté locale et des experts dans le domaine de la sécurité scolaire.»

L’officier du service de police de Tredyffrin, Joseph Glatts, a déclaré au Nouvelles locales quotidiennes qu’un tel rapport déposé n’est pas rare.

“Les officiers sont appelés à prendre un rapport quel que soit leur âge. C’est uniquement à des fins de signalement”, a-t-il déclaré. “Les dossiers des mineurs ne sont accessibles à personne. Personne ne peut les obtenir.”

Le district scolaire a ajouté: «La consultation n’est pas la même chose que de faire un rapport de police et de demander une enquête. Elle permet au district de recevoir un avis des forces de l’ordre concernant le niveau de menace, mais tout aussi important permet aux agences de conférer et d’utiliser les informations ils doivent prévoir des mesures de soutien appropriées. La consultation ne crée pas de casier judiciaire ni de casier judiciaire pour l’enfant. “

