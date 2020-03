Un épisode de «gommages» qui a enseigné aux fans comment la maladie se propage est devenu incroyablement pertinent pendant la pandémie de coronavirus

Scrubs est l’un de ces spectacles qui ne vieillira jamais, peu importe le temps qui passe.

La série télévisée médicale de comédie dramatique a été diffusée de 2001 à 2010, mettant en évidence les bouffonneries des étudiants en médecine J.D., Turk et Elliot ainsi que de leurs instructeurs, le Dr Kelso et le Dr Sox sans fin et sarcastique. Le spectacle était hilarant mais en même temps a mis en évidence des vérités universelles sur l’expérience humaine.

Maintenant au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19), un

épisode spécifique redevient populaire à mesure que le monde entre dans le

territoire inconnu de distanciation sociale. L’épisode, intitulé «Mon chou»,

comprend une séquence d’événements qui illustre parfaitement comment

les virus peuvent facilement se propager – tout comme le coronavirus.

La star de “Scrubs” Zach Braff diffuse le message sur la façon dont les virus

propager

La connexion Scrubs / coronavirus a commencé quand une femme a tagué l’acteur Zach Braff, qui a joué J.D. dans la série, et a écrit dans un tweet: «J’ai montré ceci [clip] pour mes enfants et je pense que cela a eu un impact plus important que tout ce que j’ai dit. ” Elle a inclus un clip vidéo de l’épisode dans son message. Maintenant que Braff l’a retweetée, le clip a plus de 1,4 million de vues.

Le clip en question montre une personne se propageant invisible

germes en les rendant visibles. Dans l’épisode, les germes sont représentés comme un vert brillant

la lumière qui est transmise d’une personne à l’autre par des transferts accidentels.

En fin de compte, une femme âgée décède à cause de la propagation, même si la personne

qui le lui a transmis n’avait aucune idée que sa poignée de main serait mortelle.

Le clip «Scrubs» illustre clairement l’importance de

distanciation sociale

Tout le monde, du gouvernement fédéral aux amis sur les médias sociaux, a plaidé pour la distanciation sociale même si vous n’êtes pas malade, mais les gens continuent à enfreindre les nouvelles règles en peuplant les espaces publics. Curieusement, il faut un clip d’une série de comédie qui n’a pas été diffusée depuis une décennie pour vraiment briser le raisonnement derrière rester à la maison, sauf si cela est absolument nécessaire.

Le feu vert dans le clip commence sur une personne et

puis se propage autour de l’hôpital. Même si les gens ne sont pas malades quand ils

propager les germes, les conséquences de leurs actions s’avèrent finalement mortelles.

Des célébrités parlent du coronavirus

Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je n’ai jusqu’à présent aucun symptôme mais j’ai été isolé depuis que j’ai découvert mon exposition possible au virus. Restez à la maison et soyez pragmatique. Je vous tiendrai au courant de la façon dont je fais. Pas de panique. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

– Idris Elba (@idriselba) 16 mars 2020

Braff n’est pas le seul acteur hollywoodien à se joindre à la conversation sur le coronavirus. Quelques A-listers, dont Tom Hanks et Idris Elba, ont révélé qu’ils étaient positifs pour le virus et exhortent les fans à rester à la maison pour limiter la propagation. Mais malgré leurs diagnostics, ces célébrités restent optimistes.

«Ce matin, j’ai été testé positif pour Covid 19. Je me sens bien, je

ne présente aucun symptôme jusqu’à présent, mais a été isolé depuis que j’ai découvert mon

exposition possible au virus. Rester

les gens à la maison et être pragmatique. Je vous tiendrai au courant de mes progrès. Pas de panique,”

Écrit l’île d’Elbe.

Comme Braff, Elba encourage les fans à suivre les directives et à rester à la maison pour prévenir la propagation des infections. Et pour tous ceux qui ont besoin d’un rappel sur la façon dont cela pourrait se produire – c’est aussi simple que de regarder une réexécution Scrubs.