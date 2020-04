Un exemple montre que le père d’Ed Sheeran a menacé de le frapper

2020-04-14 07:30:06

Selon Exemple, le père d’Ed Sheeran a menacé de le frapper dans les coulisses d’un concert.

La star de la musique de 37 ans – dont le vrai nom est Elliot Gleave – a révélé qu’il avait bouleversé John Sheeran lorsqu’il a commencé à jouer dans les coulisses, mais il a réussi à échapper à la situation avec un avertissement au lieu d’un œil au beurre noir.

Il se souvient: “Le père d’Ed était boxeur. Je l’ai rencontré beaucoup au fil des ans.

“J’étais un peu arrogant dans les coulisses une fois et il est allé, ‘Elliot, tiens-toi là.’ Et il a mis son poing contre mon nez. moi un câlin.

“C’était sa façon de dire: ‘Ne sois pas un petit t ** t lippy.'”

Example est actuellement sur le point de sortir son septième album.

Et la star née à Londres a déjà commencé à penser à son cavalier lors de sa prochaine tournée, admettant qu’il a hâte de manger beaucoup de chips pendant qu’il est sur la route.

Il a déclaré à la chronique Bizarre du journal The Sun: “Les riders étaient fous quand c’était moi et le groupe. Nous avions six ou sept membres d’équipage.

“Mais maintenant, nous ne sommes que six à faire cette tournée. Donc le pilote a juste Monster Munch dessus.

“Cela ne fera que dire 24 paquets de Monster Munch. Flamin ‘Hot est ma saveur préférée, le rôti de bœuf en deuxième et l’oignon mariné en troisième.”

Pendant ce temps, Niall Horan a récemment révélé qu’Ed visait à écrire “une grosse chanson” pendant la quarantaine.

La pop star a parlé au hitmaker ‘Shape of You’ au téléphone et Ed lui a dit qu’il se donnait le défi d’écrire une chanson par jour, dans l’espoir d’avoir au moins un morceau qui pourrait devenir un hit quand le le verrouillage du coronavirus est terminé.

Niall a partagé: “Je parlais à Ed Sheeran et je lui demandais ce qu’il faisait et écrivait-il des morceaux.

“Et il m’a dit:” Ouais, je me suis un peu lancé un défi. Je vais essayer d’écrire une chanson un jour avant le déjeuner. ”

“Et il a dit: ‘Si je peux sortir une grosse chanson de cette période de quarantaine, alors j’ai gagné.'”

