Un fan d’Ariana Grande arrêté pour une intrusion présumée

2020-03-17 09:30:05

Un fan d’Ariana Grande a été arrêté chez elle, après avoir prétendument tenté de remettre une lettre d’amour à la chanteuse.

Un homme dans la vingtaine se serait présenté au domicile du hitmaker des “ 7 Rings ” à Los Angeles ce week-end, où il aurait frappé à sa porte d’entrée et aurait demandé à lui parler, même si elle n’était pas chez elle à l’époque.

Des sources ont déclaré à TMZ qu’il n’était pas clair comment l’homme avait contourné les mesures de sécurité pour se rendre à la porte d’Ariana, mais une fois qu’il l’a fait, la police a été appelée.

Des sources policières affirment que les policiers qui ont répondu ont trouvé l’homme près de la maison et, tout en l’arrêtant, il aurait craché sur l’un des flics.

Les agents auraient également trouvé une note d’amour à Ariana, qui comprenait des instructions pour se rendre à sa maison.

L’homme a été condamné pour intrusion délictuelle, ainsi que pour un délit de délit criminel présumé.

Bien qu’Ariana n’était pas à la maison au moment de l’incident présumé, elle pourrait être forcée de rester à l’intérieur plus souvent car la propagation continue du coronavirus signifie que des millions de personnes devront s’auto-isoler et se distancier des autres.

Plus tôt ce mois-ci, la chanteuse “ God is a Woman ” s’est adressée aux médias sociaux pour exhorter ses fans à prendre la pandémie mondiale plus au sérieux, alors que les préoccupations concernant la propagation continuent d’augmenter.

Elle a écrit sur Twitter: “Je comprends ce que vous avez ressenti il ​​y a des semaines, mais lisez ce qui se passe. Ne fermez pas les yeux.

“La mentalité” nous irons bien parce que nous sommes jeunes “met en danger les personnes qui ne sont pas jeunes et / ou en bonne santé. Vous paraissez stupide et privilégié et vous devez vous soucier davantage des autres. Comme maintenant. ( sic) ”

Le chanteur a ajouté: “comme votre cours de yoga hip hop peut f *** ing attendre je vous promets (sic)”

