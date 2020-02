Un fan de «Bachelor» est appelé sans pitié pour avoir appelé Peter Weber et Victoria F. «Objectifs relationnels»

Hier soir, il y avait des suites fantastiques sur la saison de Peter Weber de The Bachelor. Bien qu’une grande partie du drame de la saison du pilote ait porté sur la candidate controversée Victoria Fuller, l’épisode des suites fantastiques s’est largement concentré sur le rendez-vous de Weber avec Madison Prewett.

Peter Weber et Victoria F. | Francisco Roman via .

Juste après les villes natales, Madison a dit à Weber qu’elle quitterait la série s’il devait coucher avec les autres concurrents. Pendant leur dîner dans une suite fantastique, elle a vérifié à sa demande. Il a admis qu’il avait été «intime» et Madison, apparemment, a quitté la série.

Peter Weber et Victoria F.

La plupart du temps que Weber et Victoria F. ont passé ensemble, Victoria F. a quitté la scène, disant qu’elle ne pouvait pas gérer la conversation qu’ils avaient eue. Pendant les villes natales, Weber n’a même pas rencontré la famille du représentant des ventes médicales, car ils se sont battus énormément – plus tôt dans la journée, l’un des ex de Weber l’a approché et lui a dit qu’elle connaissait Victoria F. et qu’elle «avait rompu les relations». Lorsque Weber a demandé au concurrent à ce sujet, elle a explosé et s’est éloignée.

Le rendez-vous de la suite fantastique de Weber avec Victoria F., cependant, était scandaleusement sans drame. Les deux ont profité d’un tour panoramique en hélicoptère et d’un pique-nique près d’une cascade. Pendant la partie soirée de leur rendez-vous, Victoria F. a presque fermé ses portes mais Weber l’a assurée et ils ont réussi. La partie nuit de leur suite fantaisie semblait bien aller aussi, car ils étaient tous souriants le lendemain matin et Victoria F. a déclaré que leur relation s’était développée. Elle a même dit à un producteur qu’elle «adore [Weber] tellement de.”

Cela dit, les fans ne sont toujours pas convaincus que Weber devrait donner sa dernière rose à Victoria F.

Un fan a écrit que Peter Weber et Victoria F. sont des «objectifs relationnels» et que Bachelor Nation les laisse faire.

La candidate controversée a publié deux photos de son séjour en Australie avec le célibataire – l’une d’elle avec un koala et l’autre avec Weber.

“Je descends ce soir avec mes amis”, a-t-elle écrit.

Un fan a commenté les photos: “Peter et Victoria sont des objectifs relationnels.”

Cela ne s’est pas bien passé.

“HAHAHA QUEL SPECTACLE REGARDEZ-VOUS?!” a répondu un autre fan de Bachelor.

«Si vous étiez un thérapeute en difficulté ou un avocat spécialisé en divorce», a écrit un autre.

“Trouvez de nouveaux objectifs”, a commenté un autre.

“Vous voulez dire des objectifs relationnels dysfonctionnels?” demanda un autre.

«Ummm signe d’une relation vraiment malsaine. Manque de compétences en communication, manque de respect, immaturité, irrationnel, etc. », a commenté un autre fan.

“Ça doit être Opposite Day”, a écrit un autre utilisateur d’Instagram.

«Oui, ils se méritent vraiment», a écrit un autre.

Tout ce qu’il nous reste de la saison de Weber est le “Women Tell All” et la finale, qui a été prévisualisée pour être incroyablement dramatique. Peter Weber se retrouvera-t-il avec Victoria F.? Les fans espèrent que non. Mais nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour le savoir.

