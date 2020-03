Un film effrayant sur Netflix a été tourné dans une maison hantée réelle

Depuis le récent déploiement du système d’étiquettes «Top 10» de Netflix, les utilisateurs découvrent de nouvelles recommandations de films et de films basés sur ce qui est populaire à travers le pays. Actuellement au sixième rang se trouve Girl on the Third Floor, un film d’horreur surnaturel qui est décrit comme terrifiant et cauchemardesque.

Avant d’atterrir sur Netflix cette année, Girl on the Third Floor a fait le buzz au festival SXSW de 2019 et sur le circuit du théâtre pour sa narration sanglante qui juxtapose l’horreur à la morale.

Situé dans une vieille maison qui a sa propre vie, le film se concentre sur un mari / mauvais garçon réformé qui rénove l’endroit pour que sa famille puisse emménager.

L’ascension du film dans les rangs de visionnage de Netflix met en lumière son histoire et la maison hantée légitime où le tournage a eu lieu.

Scène de «Fille au troisième étage» | Photos de Queensbury via YouTube

De quoi parle «Fille au troisième étage»?

Travis Stevens a été directeur et l’un des scénaristes de Girl on the Third Floor. Il met en vedette Phil «CM Punk» Brooks et Trieste Kelly Dunn dans le rôle de Don et Liz Koch, un couple qui essaie de prendre un nouveau départ.

Don emménage dans leur ancienne maison victorienne nouvellement achetée dans une banlieue de Chicago devant sa femme enceinte pour effectuer des rénovations, mais apprend rapidement que la maison a une histoire paranormale.

Don, qui n’a pas été le meilleur mari dans le passé, a une aventure avec une femme nommée Sarah qui s’est présentée à la porte d’entrée. Mauvais mouvement. Plus il travaille sur la maison, plus les choses deviennent effrayantes, étranges et sanglantes. Il ne tient pas compte des avertissements, pas même de son voisin averti.

La maison a une véritable histoire hantée

La vérité est parfois plus intrigante que la fiction, et la maison où le film a été tourné est un site hanté situé à Frankfort, Illinois, une banlieue de Chicago. Selon le Frankfort Patch, les fantômes de deux jeunes filles habiteraient la maison.

L’une était une fille de 12 ans nommée Sadie qui a fui sa violence

parents à Boston, prenant un emploi de femme de chambre dans la maison, qui, à l’époque, était

maison de prostitution. Elle a été confondue avec une prostituée et brutalement assassinée par un homme

nommé Will en 1901.

L’autre était une petite fille nommée Sarah qui est décédée d’une maladie grave dans la maison à l’âge de 10 ans en 1909. Elle a immigré dans ce pays d’Angleterre avec ses parents. Les traditions locales disent que les deux filles sont mortes dans la même chambre au troisième étage.

Selon CBS Chicago, en 2015, la maison était vacante et en forclusion, mais son histoire en a fait une vente difficile. Avant cela, l’un de ses propriétaires était Kevin Ziegler, et il se souvenait d’événements étranges tels que la disparition d’ustensiles, l’ouverture de portes et la vaisselle cassée.

Il avait également entendu des voix parler, rire, pleurer et une fois crier. Les habitants ont leurs propres histoires de voir une petite fille à la fenêtre, d’entendre des pas, une empreinte de main d’un enfant sur des vitres gelées, ou des bruits étranges, parfois dans leurs propres maisons voisines.

Le film est sa propre histoire indépendante

Outre l’emplacement du film et de deux personnages nommés Sarah et Sadie, Girl on the Third Floor n’a aucun lien avec le passé tordu du manoir. Stevens a partagé que si la maison et son arrière-plan sont réels, le film lui-même n’est basé sur aucun événement spécifique qui s’y est produit.

Cependant, il a déménagé son entreprise de production dans la propriété et a commencé les rénovations de la maison. Il a délibérément interrompu le processus de tournage et a voulu puiser dans certains éléments des légendes du manoir victorien pour le film.

Stevens a dit à Syfy

Wire, il voulait renverser l’idée de souffrir des femmes aux mains des hommes sur

sa tête et donner aux esprits le dessus contre le protagoniste masculin, Don.

Mais il voulait être délicat à ce sujet, en disant:

«La dynamique de la tentation et de la discipline et le genre de traumatisme qui est arrivé aux femmes dans cette maison dans les histoires réputées, et en essayant d’honorer cela. C’est donc dans l’ADN de tout ça. Ensuite, vous essayez de livrer quelque chose qui fonctionne de la même manière qu’un film d’horreur est censé jouer, tout en le faisant avancer un peu et en faisant quelque chose que nous n’avons jamais vu auparavant. “

Pour comprendre ce qu’il veut dire, vous devrez vérifier Girl

au troisième étage sur Netflix.