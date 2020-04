Un garçon rencontre des acteurs mondiaux accusés de racisme sur le tournage de tweets refaits

Cela fait quelques mois que l’actrice Trina McGee-Davis a rendu public des allégations de racisme, de violence verbale et de laideur pure et simple pendant ses trois années sur le tournage de “Boy Meets World”.

L’actrice a rejoint le spectacle dans la saison 5 en tant qu’amour pour Rider Strong’s Shawn Hunter, rejoignant le casting en tant que série régulière la saison suivante. Elle est aussi devenue la meilleure amie de Danielle Fishel Topanga. Et pourtant, alors que le spectacle était fait de câlins, de famille et d’amour pendant que les caméras tournaient, Trina peint une image différente dans les coulisses.

Dans une série de tweets publiés pour la première fois en janvier qui ont récemment refait surface dans les médias, l’actrice allègue entre autres qu’elle était appelée “tante Jemima” sur le tournage, une “chienne amère” et “a dit” que c’était gentil de votre part de rejoignez-nous “comme un étranger après 60 épisodes.”

Alors que ses followers commençaient à dialoguer avec ses tweets, Trina a clarifié quelques faits. Elle a refusé de nommer des noms à ce moment, malgré les multiples tentatives de ses fans pour le faire, mais a déclaré qu’ils étaient les principaux acteurs de la série et qu’ils étaient “ceux qui figurent sur l’affiche”. L’image d’affiche la plus emblématique des caractéristiques de la série Ben Savage, Fishel, Strong et Will Friedle s’embrassent tous.

“Parfois, la tension de l’irrespect était extrêmement stressante”, a-t-elle tweeté. “25 ans à l’époque qui élevait une famille et ne méritait pas d’y penser. Aucun de ces trois collègues n’avait d’enfants. Juste des egos lâches et des bouches de diarrhée brûlantes.”

En même temps, elle a souligné qu’elle n’avait rien d’autre que des expériences positives avec l’équipage sur le tournage et que sa co-star la plus proche, Rider Strong, ne faisait pas partie de ceux qui auraient été abusifs et irrespectueux envers elle.

Plusieurs fans ont rapidement saisi les noms de Ben Savage, Danielle Fishel et Will Friedle comme les coupables probables de ses allégations, mais encore une fois, Trina n’a jamais précisé. Néanmoins, un fan les a tous trois tagués dans un tweet en janvier, appelant à une réponse, Trina répondant “Bonne chance avec ça”.

Dans leur couverture de l’histoire, AceShowBiz montre un tweet de Trina qui se lit comme suit: “Ils devraient être une lumière et l’avouer. Comportement triste et malade.” Dans ce document, elle a tagué Danielle Fishel, le média indiquant qu’elle avait également nommé Savage et Friedle.

TooFab a demandé des commentaires aux représentants de Ben, Danielle et Will sur les allégations de Trina concernant ses expériences sur le plateau, mais n’a pas encore eu de réponse.

Trina a repris son rôle dans un épisode de la récente série dérivée “Girl Meets World”, partageant une seule scène avec Rider. À la fin de la scène, elle se retrouve face à face avec le personnage de Ben, mais ils n’échangent aucun mot avant qu’elle ne parte. L’actrice aurait été contrariée de ne pas avoir eu un rôle plus important dans la nouvelle série, selon le Atlanta Black Star.

Vous pouvez consulter certaines des remarques et interactions de Trina avec les fans dans les tweets ci-dessous:

Appelé tante Jemima sur le plateau pendant les cheveux et le maquillage. Appelé une chienne amère quand j’attendais tranquillement que ma scène finisse de répéter qui se répétait encore et encore en raison d’un épisode mettant en vedette mon personnage. Dit «c’était gentil de ta part de nous rejoindre» comme un étranger après 60 épisodes

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 12 janvier 2020

Dit hellos heureux d’être accueilli avec des regards froids et vides. Dissous pour avoir cru en Dieu devant les figurants. La baise était réelle. Toute vérité. resté sympa. Pas fou. Je me sens juste libre de commenter plus de 20 ans de comportement irrespectueux. # Trinamcgee #realtalk #shameonyou #imdonebeingnice

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 12 janvier 2020

J’ai fait mon travail et j’attends mon dû. Parfois, la tension de l’irrespect était extrêmement stressante. 25 ans à l’époque élevant une famille et ne méritait pas d’y penser. Aucun de ces trois collègues n’avait d’enfants. Juste des égos lâches et des bouches de diarrhée chaudes.

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 13 janvier 2020

Dit hellos heureux d’être accueilli avec des regards froids et vides. Dissous pour avoir cru en Dieu devant les figurants. La baise était réelle. Toute vérité. resté sympa. Pas fou. Je me sens juste libre de commenter plus de 20 ans de comportement irrespectueux. # Trinamcgee #realtalk #shameonyou #imdonebeingnice

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 12 janvier 2020

Une réponse était que m’appeler tante Jemima était la même que m’appeler The Jolly Green Giant. Juste un personnage de cuisine fictif. Je me fiche de ce que les gens m’appellent jusqu’à ce que l’ambiance commence à bloquer les pièces. C’est la différence entre les préjugés et le racisme.

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 13 janvier 2020

Pas Rider.

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 16 janvier 2020

Je suis exclu à cause de la peur et de la jalousie. L’équipage était toujours super. Parlant de trois collègues par intérim.

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 13 janvier 2020

CECI EST ARRIVÉ SUR UN GARÇON RENCONTRE LE MONDE DES PRINCIPAUX ACTIRS.

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 12 janvier 2020

CELLES INCLUSES SUR L’AFFICHE

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 12 janvier 2020

Je le ferai quand le moment sera venu. Certainement. Laissez-les se tortiller en sachant que je dis la vérité et peut-être qu’ils pourraient vous dire qui a fait quoi et confesser la merde de taureau.

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 13 janvier 2020

Bonne chance avec ça.

– Trina McGee (@realtrinamcgee) 13 janvier 2020

