Un héros méconnu reçoit les projecteurs

Maintenant dans sa dix-septième saison et de plus en plus fort – sur le dos d’une dynamique de personnage en constante évolution et d’une base de fans dévouée – il va sans dire que NCIS a vu sa juste part de hits … et de ratés. Un spectacle qui dure plus d’une décennie ne peut pas se passer de quelques récits erronés et d’un dialogue mal placé; cependant, les diamants bruts compensent toujours les faux pas. Et, un épisode – qui remonte à quelques saisons – tire vraiment au cœur des fans.

Casting «NCIS» | Kevin Lynch / CBS via .

Alors que de nombreux passionnés de NCIS conviendront que bon nombre des meilleurs épisodes de la série sont venus lorsque Abby, Tony, Ziva et McGee ont tous partagé l’écran, quelques épisodes depuis le départ respectif de ces personnages ont réussi à gagner une certaine reconnaissance et acclamation. Un de ces épisodes: saison 14, épisode 13.

Intitulé “Keep Going”, l’épisode a reçu une certaine attention dans une discussion en ligne sur Reddit concernant “les opinions sur les meilleurs épisodes récents de NCIS”. Alors, de quoi parlait l’épisode, et pourquoi les fans favorisent-ils autant le récit? Qu’a-t-il fait différemment?

La saison 14, l’épisode 13 de «NCIS» a donné à James Palmer les projecteurs qu’il reçoit rarement

Dans l’épisode bien connu de NCIS, James Palmer convainc un homme qui est sur le point de se suicider qu’il ne devrait pas. Alors que Palmer tient la ceinture de l’homme – pour empêcher les innocents de sauter à la mort imminente – leurs vies restent en danger.

Palmer s’appuie sur sa vie – sa connexion avec l’équipe du NCIS, la tourmente émotionnelle que Gibbs a été forcé de dépasser, sa relation avec Ducky, tout en discutant du monde sombre et diviseur dans lequel nous nous trouvons.

Palmer, passer beaucoup de temps à parler de l’équipe – oubliant qu’ils écoutent – s’ouvre comme un moyen de se connecter avec l’homme qu’il essaie de sauver. Alors que toute l’équipe écoute, votre cœur commence à s’effondrer – à la fois la sincérité de chaque phrase et la vulnérabilité inhérente au sentiment émergent.

En ce moment, Palmer est un héros en raison de son cœur, de son cerveau et de sa perspective sociale – pas pour ses compétences de combat ou sa technique avec une arme. C’est un héros méconnu au cœur d’or qui reçoit son temps sous les projecteurs. Alors, que disent les fans de l’épisode?

Les fans de “NCIS” parlent de l’épisode de Palmer

En discutant de la saison 14, épisode 13 de NCIS, il devient clair qu’elle est favorisée pour son impact émotionnel et sa profonde plongée dans la dynamique des personnages (qui a sans doute maintenu NCIS en ondes pendant tant d’années). Les fans ont expliqué:

… Je l’ai vu un jour à la télévision! Palmer! J’ai vraiment adoré celui-ci – il est un tel héros – tellement content qu’il soit toujours là et très heureux d’être si étourdi quand il s’agit du retour de Ziva…

Utilisateur Reddit

Celui-là est tellement bon! J’aime les épisodes de NCIS qui sont dramatiques et exagérés, mais je suis aussi un grand fan de celui-ci parce qu’il est un peu plus subtil, mais toujours vraiment bon.

Utilisateur Reddit

Palmer est l’homme, et cet épisode le rappelle aux fans. “Elle” dans la saison 16 est également un favori des fans récemment mentionné dans la discussion; l’épisode, en bref, est l’heure d’Eleanor Bishop.