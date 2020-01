Un homme arrêté pour cambriolage au domicile de Tamara Ecclestone

2020-01-31 01:30:05

Un homme a été arrêté dans le cadre du raid de 50 millions de livres sterling sur le domicile de Tamara Ecclestone en décembre.

La mondaine de 35 ans avait volé pour 50 millions de livres sterling de bijoux à son domicile de Londres le mois dernier, et jeudi (30.01.20), un homme de 29 ans a été arrêté par la police métropolitaine dans le cadre de l’incident.

Selon le journal The Sun, l’homme a été détenu à l’aéroport d’Heathrow, soupçonné de complot en vue de cambrioler, et au moment de la rédaction du présent rapport, il était toujours en garde à vue.

Aucun autre détail sur l’arrestation n’est connu, mais cela vient alors que le père de Tamara, le patron de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a récemment déclaré qu’il craignait que le raid ne soit un travail interne.

Il a dit: “Je n’ai pas tous les faits mais étant donné toute la sécurité à la maison, je suppose que c’était un travail intérieur. C’est une chose terrible de se produire juste après qu’elle ait quitté la maison pour aller en Laponie. Bien que peut-être est-il préférable qu’elle ne soit pas là à l’époque. J’ai essayé de l’appeler ce matin pour voir ce qui est le plus récent mais je n’ai pas pu passer. ”

Le 13 décembre, des officiers ont été appelés dans le manoir fermé de 70 millions de livres de Tamara, après que les cambrioleurs avaient déjà pris la fuite avec des bagues, des boucles d’oreilles et un bracelet Cartier de 80 000 livres sterling.

Un initié a déclaré à l’époque: “C’est le cambriolage le plus choquant car c’est l’une des maisons les plus sûres de Londres dans l’une des rues les plus sûres de Londres. On estime que 50 millions de livres sterling de bijoux ont été volés dans le coffre-fort de Tamara et Le coffre-fort de Jay. Celui qui a fait ça a été dans la maison pendant 50 minutes au total et a eu le temps d’ouvrir les coffres-forts qui sont cachés dans le vestiaire de Tamara et le vestiaire de Jay.

“Ni l’un ni l’autre ne serait facile à trouver. Chaque bijou qu’elle avait dans son coffre-fort a disparu et certains d’entre eux avaient une telle signification personnelle … Les trois pillards ont grimpé par-dessus la clôture arrière et sont entrés dans le jardin, avant d’y accéder d’une manière ou d’une autre. Ils ont été dérangés par un agent de sécurité après être restés à l’intérieur pendant 50 minutes et auraient sorti une fenêtre ouverte. Le deuxième agent de sécurité qui travaillait avait quitté la maison pour faire le plein d’essence dans l’un des véhicules de la famille. “

Mots clés: Tamara Ecclestone, Bernie Ecclestone

