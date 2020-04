Un homme du Missouri accusé de menace terroriste après avoir griffonné ‘COVID’ sur une glacière de magasin

Un homme du Missouri a été arrêté après avoir toussé intentionnellement des acheteurs à l’intérieur d’un magasin Dollar Tree et écrit «COVID» sur la porte de la glacière, selon les autorités.

John Swaller, 33 ans, a été inculpé de menace terroriste au deuxième degré dans le comté de Crawford mardi après qu’un employé a appelé la police pour signaler que quelqu’un “toussait délibérément vers d’autres clients” et a respiré à l’intérieur d’une porte plus froide avant d’utiliser son doigt pour y griffonner le mot “COVID”, Saint-Louis après l’expédition.

COVID-19 est la maladie causée par le nouveau coronavirus. Il y a 941 000 cas de maladie signalés et 47 000 décès dans le monde, selon de récents rapports des médias.

Service de police de la ville de Cuba signalé Swaller aurait également collé ses mains sur son pantalon, puis “frotté une poignée de porte plus froide”.

Le magasin Dollar Tree, situé à environ 80 milles au sud-ouest de Saint-Louis, a été fermé et désinfecté.

Le père de Swaller, qui a refusé d’être identifié, a déclaré que son fils était “en bonne santé comme un cheval” et qu’il n’avait pas le coronavirus, selon le Post-Dispatch. Lorsqu’on lui a parlé des allégations contre son fils, le père a répondu: “C’est un gros mensonge.”

Le chef de la police de Cuba, Doug Shelton, a déclaré à la source d’information que les autorités ne pouvaient pas confirmer si Swaller était infecté ou non, mais la police a pris des précautions lors de son arrestation en portant un équipement de protection.

“Je pense que cela inquiète beaucoup de résidents de Cuba”, a déclaré Shelton au point de vente. “Cela a énervé beaucoup de gens.”

Swaller a été jeté en prison avec une caution de 25 000 $.

Selon le Post-Dispatch, une accusation de menace terroriste se produit lorsqu’une personne “néglige inconsidérément le risque de provoquer l’évacuation, la mise en quarantaine ou la fermeture de toute partie d’un bâtiment” et “fait croire à tort ou craint qu’un incident s’est produit ou que il existe une condition de danger de mort. “

Swaller, qui a été arrêté pour possession de drogue et avoir résisté à son arrestation en janvier, encourt jusqu’à quatre ans de prison et une amende de 10 000 $ pour le crime d’une menace terroriste au deuxième degré. Il a également été condamné pour cambriolage, vol et réception de biens volés, selon des rapports en ligne.

Ce n’est pas la première arrestation à avoir été provoquée par des peurs de coronavirus dans un magasin. La semaine dernière, un homme a été arrêté après avoir publié une vidéo de lui-même en train de lécher des articles dans un Walmart et lui avoir demandé: «Qui a peur du coronavirus? par KMOV4. Et TooFab signalé sur un supermarché qui a jeté pour 35 000 $ de nourriture après qu’une femme ait toussé intentionnellement.

