Un homme italien impose une distance sociale au coronavirus avec un disque géant

Un Italien a mis au point une méthode intéressante pour imposer la distanciation sociale au milieu du pays coronavirus déclenchement.

Le client anonyme a été repéré – pas qu’il était difficile à manquer – portant un énorme disque autour de sa taille pour tenir les autres à distance.

L’Organisation mondiale de la santé a conseillé de garder une distance d’au moins trois pieds de quiconque tousse ou éternue – ce que cet inventeur de génie a assuré avec son engin.

Le cercle jaune géant, porté par des bretelles sur ses épaules, maintenait le rayon d’un mètre, tandis qu’il utilisait un récupérateur de déchets pour atteindre les objets au-delà de sa quarantaine auto-construite.

Io, i Romani, li adorooooooo pic.twitter.com/5YaFaI1wb2

– Anna (@Annalagavo) 11 mars 2020

Le filmant en se promenant dans le Mercato di Testaccio de Rome, un utilisateur des médias sociaux lui a inutilement demandé à quoi servait exactement l’engin, auquel il a répondu: “Pour le coronavirus”.

Aussi intelligent que soit l’appareil, les chercheurs ont déjà déterminé que COVID-19 peut vivre sur des surfaces jusqu’à trois jours – il peut donc également servir de boîte de Pétri géante collectant des échantillons de chaque personne avec laquelle il (presque) entre en contact. .

Outre la Chine, où le virus serait originaire, l’Italie est de loin le pays le plus durement touché par le virus, avec plus de 12 000 cas et 827 décès.

Le pays est en lock-out; les bars, restaurants, salons, voyages internes, tourisme, mariages, funérailles et grands rassemblements sociaux ont tous été interdits; tandis que la police inflige des amendes à quiconque en public sans raison valable. Les supermarchés et les pharmacies sont les seuls détaillants autorisés à rester ouverts.

Dans le monde, près de 130 000 cas de COVID-19 ont été signalés et plus de 68 000 décès.

