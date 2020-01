Un homme meurt après avoir été attaqué par son coq sur le point de se battre

Un Indien est décédé après avoir été attaqué par son propre coq sur le chemin d’un combat de coqs la semaine dernière.

Saripalli Chanavenkateshwaram Rao, 50 ans, a été coupé dans le cou par des lames attachées à la griffe de l’oiseau alors qu’il tentait de s’échapper alors qu’il se dirigeait vers un ring de compétition à Pragadavaram, un village de l’État d’Andhra Pradesh, dans le sud de l’Inde.

Le père de trois enfants a été emmené dans un hôpital local où il a subi un accident vasculaire cérébral et est décédé, selon un officier de maison du poste, Kranti Kumar, dans un communiqué à CNN.

Alors que les combats de coqs sont interdits en Inde depuis 60 ans, le sport inhumain continue d’être un problème, selon Gauri Maulekhi, administrateur du peuple indien pour les animaux.

“Les délits ont été très clairement expliqués et expliqués aux autorités du district et de l’État, mais ils choisissent de fermer les yeux. Ce n’est pas seulement pour le divertissement que ces animaux sont faits pour se battre, mais c’est (aussi) en raison de les lourds paris et jeux de hasard qui se déroulent sous le couvert de ces événements “, a-t-elle déclaré à la publication.

Maulekhi a également rejeté l’idée que le passe-temps violent pouvait être considéré comme une tradition culturelle.

“Je ne pense pas que la culture ait quoi que ce soit à voir avec cela – c’est purement un jeu d’argent et l’hystérie prend le dessus, la raison et la logique ne font que revenir en arrière de sorte que ni le bien-être de l’animal ni le bien-être des gens ne suffisent à l’arrêter.” “

Kumar a rapporté que le combat de coq auquel Rao devait assister s’est déroulé comme prévu sans aucune intervention de la police.

Les combats de coqs illégaux sont également un problème pour d’autres pays. Une fusillade a éclaté sur un ring à Chino, en Californie, en décembre 2019. Un an auparavant, le plus grand buste de combat de coqs de l’histoire des États-Unis a été observé, alors que près de 8 000 oiseaux ont été trouvés sur une propriété du comté de Los Angeles.

Et le mois dernier, Porto Rico est allé à l’encontre de la loi fédérale et a présenté un projet de loi pour maintenir la tradition vieille de 400 ans, faisant valoir que le sport génère environ 18 millions de dollars par an et emploie environ 27000 personnes, selon ABC News.

La secrétaire du Département des sports et des loisirs, Adriana Sánchez, estime que l’activité est naturelle et uniquement interdite pour des raisons économiques et non pour des raisons de bien-être animal.

“Leur instinct est de se battre”, a-t-elle déclaré à la chaîne. “Les gens qui se consacrent à eux prennent soin d’eux et les forment.”

Mais les militants ont contesté la notion de combats de coqs à Porto Rico comme étant tout sauf de la cruauté envers les animaux.

“Ils exagèrent largement la valeur économique”, a déclaré Wayne Pacelle, fondateur d’Animal Wellness Action. “Regarder les animaux se couper les uns contre les autres juste pour le divertissement humain et le jeu n’est pas jugé comme une entreprise légitime par les gens ordinaires.”

