Un homme meurt après avoir pris du nettoyant pour aquarium à base de phosphate de chloroquine, il pensait que Trump était vanté par Trump

Un homme de l’Arizona est décédé et sa femme est dans un état grave après avoir consommé un nettoyant pour aquarium afin de se protéger coronavirus.

Le couple, qui est dans la soixantaine, a ingéré du phosphate de chloroquine après avoir entendu Donald Trump vanter les avantages de la forme médicale de la chloroquine, qui est utilisée pour traiter le paludisme.

Bien qu’aucun médicament n’ait été prouvé ou approuvé pour guérir ou traiter le COVID-19, le président n’a cessé de louer la chloroquine comme une réponse possible à la pandémie.

“Je l’ai vu assis sur la tablette arrière et j’ai pensé:” Hé, n’est-ce pas ce dont ils parlent à la télévision? “”, A déclaré la veuve à NBC News. Elle a reconnu le nom après avoir traité son poisson koi avec lui pour les parasites.

Bien qu’ils n’aient présenté aucun symptôme, ils ont décidé d’en mélanger 1 cuillère à café avec du soda et de le boire à titre préventif.

“Nous avions peur de tomber malades”, a-t-elle déclaré. 20 minutes plus tard, ils l’ont été.

Elle a dit qu’ils avaient commencé à se sentir étourdis et chauds. “J’ai commencé à vomir”, a-t-elle expliqué. “Mon mari a commencé à développer des problèmes respiratoires et voulait me tenir la main.”

Après avoir appelé le 911, les ambulanciers lui ont demandé ce qu’ils avaient consommé, mais elle avait du mal à parler ou même à se lever.

Peu de temps après son arrivée à l’hôpital, son mari est décédé.

“C’est le jour le plus horrible de ma vie”, a-t-elle déclaré. “Et j’ai l’impression que mon cœur est brisé et qu’il ne se réparera jamais. Il est juste brisé, mort – comme mon mari.”

Après le décès, les toxicologues médicaux de l’hôpital ont supplié les gens de ne pas se soigner eux-mêmes.

“Compte tenu de l’incertitude entourant COVID-19, nous comprenons que les gens essaient de trouver de nouvelles façons de prévenir ou de traiter ce virus, mais l’automédication n’est pas le moyen de le faire”, a déclaré le Dr Daniel Brooks, Banner Poison et Drug Information. Directeur médical du centre.

“La dernière chose que nous voulons en ce moment est d’inonder nos services d’urgence de patients qui croient avoir trouvé une solution vague et risquée qui pourrait potentiellement mettre leur santé en danger.”

Bien que la chloroquine et l’hydroxychloroquine similaire soient approuvées par la Food and Drug Administration pour le traitement du paludisme, du lupus et de la polyarthrite rhumatoïde, elles ne sont pas approuvées pour traiter le coronavirus.

Néanmoins, pas plus tard que lundi, le POTUS a affirmé que 10 000 unités du médicament étaient distribuées à New York pour lutter contre le virus.

Selon Todd Brown, directeur exécutif de la Massachusetts Independent Pharmacists Association, les Américains accumulent désormais inutilement le médicament, ce qui complique la tâche des personnes qui en ont réellement besoin.

Il a déclaré à NPR que les médecins et les dentistes rédigent même des ordonnances pour eux-mêmes et les membres de leur famille.

