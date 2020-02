Un homme prévoit de poursuivre le Super Bowl JLo / Shakira à la mi-temps pour l’avoir mis en danger de Hellfire

le Jennifer Lopez/Shakira Spectacle de mi-temps au dimanche super Bowl était tout simplement trop chaud pour certains à gérer.

Au cours de son podcast “Pass the Salt”, le militant chrétien Dave Daubenmire a pris ombrage avec les “entrejambes et la pole dance” affichés pendant le spectacle chorégraphié de 15 minutes, affirmant qu’il n’y avait aucun avertissement que le “porno colporté” serait diffusé dans son salon. et quiconque est responsable “l’empêche” d’entrer dans le royaume des cieux “.

“Puis-je entrer dans une salle d’audience et dire: ‘Voir ce que vous mettez sur cet écran me met en danger de feu de l’enfer’?” a-t-il dit, demandant à son auditoire: “Allons-nous protéger nos enfants ou pas?”

“Est-ce que cette mi-temps montrerait, est-ce que ça aurait été classé PG? Y avait-il des avertissements que votre fils de 12 ans – dont les hormones commencent à peine à fonctionner – y avait-il un avertissement que ce qu’il allait voir pourrait le causer pour être excité sexuellement? “

La défense de lui “sachant qu’il valait mieux que ce soit J.Lo et qui que ce soit” parce que “c’est une experte des coups d’entrejambe” ne tiendrait pas car il n’y avait pas de notification préalable pour la routine du risque, prétend-il.

Daubenmire veut poursuivre à hauteur de 867 billions de dollars. “C’est discriminatoire par rapport aux valeurs que j’ai dans ma maison.”

Dans une vidéo de suivi postée sur Facebook, il a expliqué plus en détail à quel point il était sérieux en intentant une action en justice.

“Je cherche un avocat pour déposer un recours collectif contre Pepsi, la NFL, ma compagnie de câblodistribution locale pour avoir fait du pornographie, contribuant à la délinquance d’un mineur.”

Il a dit qu’il était arrivé à cette décision après avoir “réfléchi toute la journée à la débauche du Superbowl Halftime Show”. Il a expliqué en détail comment il n’avait pas regardé la diffusion initiale “uniquement à cause des Superbowls passés” et voulait empêcher “cet esprit” d’entrer chez lui.

Mais après avoir visionné quelques clips, Daubenmire en avait assez. “J’ai vu beaucoup de coups d’entrejambe, oserais-je le dire, des coups d’entrejambe.”

Il a réitéré la nécessité d’un avertissement.

“Je me suis connecté pour regarder un match de football. Je ne me suis pas branché pour regarder une émission porno. Je ne me suis pas branché pour voir l’entrejambe de J.Lo. Je ne me suis pas branché pour la voir se gratter ou quoi qu’elle fasse là-bas. “

Si l’affaire judiciaire de l’entrejambe ne se concrétise jamais, il semble que Daubenmire ait un combat différent sur les mains, car le crescendo de sa tirade de podcast comprenait une autre croix qu’il doit porter.

“Ils ne vous laisseront même pas parler d’homos sur Facebook!”

