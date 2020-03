Un homme se fait tirer dessus par la police de Chicago après s’être déplacé entre des voitures de train

Un homme qui a été abattu par la police de Chicago après s’être fait prendre en train de se déplacer entre des wagons de train ne sera pas accusé.

Vendredi après-midi, Ariel Roman a été grièvement blessé après que des policiers l’aient abattu à deux reprises.

La vidéo choquante montre Roman se débattant sur le sol dans une gare du centre-ville, sous deux flics qui tentent de le retenir.

AVERTISSEMENT: CONTENU GRAPHIQUE

Je ne sais pas exactement quoi faire avec cela, mais j’ai été témoin et enregistré la fusillade impliquant la police à la station Grand Red Line à Chicago il y a un peu plus d’une heure. Ceci est ma vidéo non éditée. (Déclencher un avertissement, évidemment.) Pic.twitter.com/tIrv1RfTN3

– The Unaffiliated Critic (@FreeRangeCritic) 28 février 2020

“Tirez-le! Tirez-le!” l’officier masculin dit à sa partenaire féminine, alors que Roman supplie “Non non non non!”

“Je ne vous ai rien fait officier”, plaide-t-il; on voit l’officier de sexe masculin allongé sur lui, tentant de lui menotter l’une des mains. Un taser est vu gisant sur le sol, ses fils semblent avoir été déployés et attachés à Roman.

L’officier semble lui jeter des gouttes de poivre dans les yeux, alors que Roman supplie “S’il vous plaît … s’il vous plaît.”

La paire dit à Roman plusieurs fois “Arrêtez de résister”, mais il parvient en quelque sorte à se relever. C’est alors que l’officier de sexe masculin dit encore une fois à son partenaire: “Tuez-le”.

“Baissez vos mains f-king! Donnez-lui vos mains!” l’officière rugit alors qu’elle sort son arme à feu et la vise; mais Roman trébuche, essuyant apparemment le gaz poivré de ses yeux. Elle tire ensuite son arme.

Après avoir été coincé par la balle, Roman tente de fuir l’escalier mécanique, le Taser traînant toujours derrière lui. Les deux officiers poursuivent et un autre coup assourdissant retentit. Il trouve également sa cible.

Roman a ensuite été transporté à l’hôpital dans un état critique, souffrant de blessures par balle à l’abdomen et aux fesses. Dimanche, il était dans un état stable.

La police a été interpellée Roman après qu’un officier a signalé qu’un homme sautait d’une voiture à une autre – ce qui est contraire à une ordonnance de la ville – et a appelé à un secours.

Dimanche, les procureurs du comté de Cook ont ​​annoncé qu’ils abandonneraient les arrestations pour résistance et les accusations criminelles de stupéfiants contre lui, à la demande de Chicago PD.

“Compte tenu de l’ensemble des circonstances et du niveau de préoccupation important du ministère concernant cet incident, il serait insensible de plaider pour ces accusations”, a déclaré le porte-parole de la police, Anthony Guglielmi. “Bien que nous ne nous précipitions pas vers le jugement, le niveau de préoccupation concernant les tactiques utilisées dans cet incident est important.”

L’avocate de la famille de Roman, Gloria Schmidt Rodriguez, a déclaré qu’il aurait probablement besoin de plusieurs autres chirurgies.

“La famille romaine est satisfaite de la décision du bureau du procureur général et de la décision du département de police de Chicago de rejeter toutes les accusations”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Il se souvient de tout sur l’incident qui s’est produit et est pleinement déterminé à coopérer avec les différentes enquêtes. Ils remercient la ville de Chicago pour toutes leurs prières, leur soutien et leur demande de confidentialité pendant cette période très difficile.”

