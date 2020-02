Un mannequin affirme que Harvey Weinstein a un pénis «dégoûtant»

2020-02-05 23:00:04

Un mannequin – qui a accusé Harvey Weinstein de l’avoir agressée sexuellement – a affirmé qu’il avait un pénis “dégoûtant”.

Un mannequin qui a affirmé qu’Harvey Weinstein s’était masturbé devant elle pensait qu’il avait un pénis “dégoûtant” qui semblait avoir été “coupé et recousu”.

Lauren Marie Young – qui était la sixième et dernière accusatrice à témoigner lors de son procès – a accusé le producteur de cinéma de 67 ans de jouer avec lui devant elle dans une salle de bain d’hôtel en 2013 après s’être rencontrés pour discuter d’un scénario qu’elle écrivait.

Lors de l’audience de mercredi (05.02.20), Young a déclaré au jury: “Son corps était velu, il avait des grains de beauté sur ses rouleaux, un pénis dégoûtant.

“Il avait l’air d’avoir été coupé et recousu, pas une cicatrice d’aspect normal de la circoncision. Quelque chose ne semblait pas normal et je me souviens l’avoir remarqué et je n’ai pas remarqué de boules dans le sac. Je viens de voir un pénis. ”

Le mannequin de 30 ans a affirmé que Weinstein l’avait invitée dans sa chambre à l’hôtel Montage Beverly Hills le 19 février 2013, après une réunion d’affaires dans un bar du hall. Son associée Claudia Salinas les avait suivis dans la pièce.

Elle a rappelé: “Alors que j’entre dans la salle de bain, il y a un miroir droit devant moi et je regarde dedans et derrière moi, je vois Claudia fermer la porte.”

Elle a ensuite affirmé que Weinstein s’était déshabillée et s’est rincée sous la douche.

Elle a expliqué: “Je suis restée là sous le choc … en riant … en secouant la tête et je suis allée vers la porte pour l’approcher … À ce moment-là, il était juste devant moi et la porte de la douche était juste derrière lui et bloquait également la porte derrière moi … Je pouvais voir l’ombre et Claudia était toujours là. Je me sentais tellement piégée et j’étais sous le choc et j’ai commencé à reculer loin de lui. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait pour moi. J’étais juste vraiment inquiet et effrayé qu’il allait me faire du mal. ”

Young a poursuivi en alléguant que Weinstein “était derrière” et avait décompressé sa robe en dentelle blanche, qui avait un slip en dessous.

Elle a rappelé: “Il l’a décompressé et a commencé à le tirer vers le bas et m’a retourné et il a commencé à se masturber en saisissant mon sein droit avec sa main gauche tout en se branlant avec sa main droite en disant:” Comment vais-je savoir que vous pouvez agir? ”

“Je dis” non, non, non “et il poursuit une conversation normale -” c’est ce que toutes les actrices font pour y arriver “. ”

Young a affirmé que Weinstein avait déplacé sa main de son sein vers son vagin.

Elle a dit: “Mes mains étaient toujours à côté de moi donc je l’ai bloqué avec mes mains. Il a continué à se masturber et à éjaculer sur la serviette …

“J’ai remonté ma robe. Je ne pense même pas l’avoir zippée. Je suis sortie de la salle de bain et [Salinas] se tenait juste là et Harvey était déjà entré dans sa chambre. Je lui ai lancé un regard diabolique et je suis parti. ”

Weinstein fait actuellement face à cinq accusations d’agression sexuelle, dont deux chefs d’agression sexuelle prédatrice, deux chefs de viol et un chef d’acte sexuel criminel. Il a nié toutes les allégations portées contre lui.

