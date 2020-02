Un méchant majeur taquine les «surprises» de la nouvelle saison

Les fans ont hâte de revenir avec leurs favoris sur The Last Kingdom. L’un des méchants majeurs du nom de Haesten a récemment discuté avec Winter Is Coming de son personnage et de la prochaine saison de The Last Kingdom. Lisez la suite pour en savoir un peu plus sur ce qu’il a dit et les «surprises» que la saison 4 réserve.

Haesten est un personnage unique dans «The Last Kingdom»

Alexander Dreymon, Rutger Hauer, Rune Temte et Emily Cox | Stuart C. Wilson / .

Jeppe Beck Laursen incarne le chef des Vikings qui est

également maître manipulateur à Haesten. Il aime jouer le personnage qui est si

différent de quiconque sur la série.

“J’adore jouer à Haestan, parce que vous ne le voyez pas se battre

beaucoup, mais quand vous le faites, vous pouvez dire qu’il peut tenir le coup », a expliqué Beck Laursen.

«J’aime le considérer comme un peu en avance sur son temps, plus stratégique.

Vous pouvez voir dans la bataille de Beamfleot, vous pouvez voir qu’il dirige ses troupes de

la colline, que vous ne voyez pas depuis quelques centaines d’années. “

Que pense Haesten de Uhtred?

Les téléspectateurs de The Last Kingdom connaissent la relation

entre Haestan et Uhtred (Alexander Dreymon) fait cruellement défaut

doucement. Étonnamment, Beck Laursen dit que Haestan ne déteste pas réellement

Uhtred.

«Uhtred est une sorte d’équilibre. Je lui donne un représentant, il

me donne un représentant », at-il poursuivi. “Plus il parle de la façon dont Haestan est le

fléau de la terre, plus il devient le fléau de la terre. Alors il voit

la valeur d’un ennemi puissant. Je ne pense vraiment pas que Haestan déteste Uhtred, je

pense qu’il le voit comme un mal nécessaire. Mais il aime le narguer (rires).

Vous en verrez probablement plus dans la saison 4. “

La saison 4 offrira aux fans des «surprises»

Beck Laursen a également pris le temps de taquiner la saison 4 et ce qui est

en magasin pour les téléspectateurs à la maison. Certains pourraient avoir peur de la prochaine saison

parce que certaines personnes sont parties dans la saison 3, mais cela ne semble pas être un problème

du tout.

“Tant de grands personnages sont partis dans la saison 3, donc je pense

les gens sont un peu inquiets à propos de la saison 4, mais je pense que ça va juste

donnez-leur un coup de pied dans les dents », at-il taquiné. «Ils vont adorer. Je suis le plus

certains de cela. Il y a de nouveaux personnages très puissants. Je pense que tout le monde le fera

en être heureux. Nous en sommes heureux, et si nous n’étions pas satisfaits, vous auriez

raison de s’inquiéter. Nous vous réservons quelques surprises! »

La saison 4 a déjà terminé le tournage

La quatrième saison de The Last Kingdom a officiellement

tournage terminé. Les comptes officiels des médias sociaux contenaient plus d’informations. Dans

le poste, Uhtred et Finan (Mark Rowley) sont vus enlacés. “C’est

Une enveloppe! Voici un travail bien fait. #thelastkingdom # season4 “, la publication est

sous-titré.

Quand aura lieu la première de la saison 4 de “The Last Kingdom”?

La très attendue série Netflix ne peut pas arriver rapidement

assez pour les fans. Alors, quand sera la première de la nouvelle saison? Encore une fois, les médias sociaux

semble avoir une réponse. Selon le compte de médias sociaux de l’émission,

la série sera de retour

cette année. “Rejoignez Uhtred l’année prochaine sur Netflix alors que la bataille se poursuit.”

a été publié l’année dernière et ce n’est pas une date définitive. Mais depuis le spectacle a

le tournage terminé, cela signifie qu’une date est à l’horizon.