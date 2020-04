Un médecin de l’urgence sur le front de coronavirus de New York se suicide

Un médecin des urgences de New York qui a traité coronavirus les patients se sont suicidés dimanche, selon la police.

La Dre Lorna Breen, directrice médicale des urgences de l’hôpital New York-Presbyterian Allen, est décédée des suites de blessures auto-infligées à l’hôpital UVA de Charlottesville, en Virginie, alors qu’elle séjournait avec sa famille.

“Elle était vraiment dans les tranchées de la ligne de front”, a déclaré son père, le Dr Philip C. Breen. Le New York Times. “Elle a essayé de faire son travail, et cela l’a tuée.”

Elle avait été diagnostiquée elle-même et était retournée au travail après une semaine et demie de repos, selon son père.

Il a également dit qu’elle n’avait aucun antécédent de maladie mentale.

“De mes quatre enfants – enfin je suppose que je n’en ai que trois – personne n’aurait prédit que Lorna avait du mal”, a expliqué Philip Breen. Interne du milieu des affaires. “Elle ne serait même pas sur cette liste.”

Philip Breen a déclaré qu’il avait parlé pour la dernière fois à sa fille avant son départ de 12 heures et a déclaré qu’elle était “distante au téléphone”, selon le journal. Elle aurait décrit des scènes horribles où des victimes de coronavirus mouraient avant de pouvoir être sorties de l’ambulance.

À un moment donné après l’appel téléphonique, elle a été renvoyée à la maison par l’hôpital, ce qui a incité sa famille à l’emmener à leur domicile en Virginie.

“Mais la sœur dont la maison est morte à Lorna a dit qu’elle n’était plus la même personne”, a expliqué Philip Breen à BI. “Il n’y avait personne là-dedans.”

L’hôpital de Lorna Breen est un établissement de 200 lits et, à un moment donné, traitait jusqu’à 170 patients atteints de coronavirus par jour, selon le New York Times.

“Assurez-vous qu’elle est félicitée en tant que héros, car elle l’était”, a déclaré son père à la chaîne. “Elle est une victime autant que quiconque est décédé.”

Et l’hôpital Allen de New York-Presbyterian a fait exactement cela.

“Le Dr Breen est un héros qui a apporté les idéaux les plus élevés de la médecine sur les lignes de front difficiles du service d’urgence. Notre objectif aujourd’hui est de fournir un soutien à sa famille, ses amis et ses collègues alors qu’ils font face à cette nouvelle pendant ce qui est déjà un une période extrêmement difficile “, a déclaré un communiqué.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez souffrez de dépression ou avez pensé à vous faire du mal ou à vous suicider, demandez de l’aide. Le National Suicide Prevention Lifeline (1-800-273-8255) fournit un soutien gratuit et confidentiel aux personnes en détresse.

