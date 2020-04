Un médicament contre les poux de tête pourrait être utilisé pour combattre le coronavirus, selon des études

La dernière piste pour une guérison potentielle du nouveau coronavirus est un traitement utilisé pour lutter contre les poux de tête.

Des tests préliminaires effectués avec un médicament antiparasitaire appelé ivermectine montrent des résultats prometteurs, les experts exprimant un “optimisme prudent”, selon ABC News.

“Trouver un traitement sûr, abordable et facilement disponible comme l’ivermectine s’il s’avère efficace avec une évaluation rigoureuse a le potentiel de sauver d’innombrables vies”, a déclaré le Dr Nirav Shah, expert en maladies infectieuses au NorthShore University HealthSystem.

L’ivermectine traiterait le nouveau coronavirus comme un parasite, bloquant potentiellement le virus d’infecter les cellules saines.

“Nous avons constaté que même une seule dose pouvait essentiellement éliminer tout l’ARN viral de 48 heures et que même à 24 heures, il y avait une réduction vraiment significative”, a déclaré le Dr Kylie Wagstaff, chef de l’équipe du Monash Biomedicine Discovery Institute de Melbourne, dit ABC.

Le médicament a été développé dans les années 1970 et 1980 pour traiter les vers ronds, appelés nématodes, chez les bovins, puis la cécité des rivières chez l’homme et récemment les poux de tête chez l’homme, a rapporté ABC.

Mais ces nouvelles études montrent qu’il pourrait être efficace dans la lutte contre le COVID-19.

Une étude de l’Université de l’Utah a découvert que «les patients gravement malades souffrant de lésions pulmonaires nécessitant une ventilation mécanique peuvent bénéficier de l’administration d’ivermectine», selon le point de vente.

«Nous avons noté une mortalité et une utilisation des ressources de soins de santé plus faibles chez les personnes traitées à l’ivermectine», a déclaré l’auteur principal de l’étude, le Dr Amit Patel.

Les deux résultats, cependant, nécessitent davantage de tests, selon les experts.

“Je pense qu’entre les deux études, il y a un certain optimisme – mais je resterais prudent”, a déclaré le Dr Christopher DeSimone, spécialiste des maladies infectieuses à la Mayo Clinic.

Pendant ce temps, au Broward Health Medical Center en Floride, le Dr Jean-Jacques Rajter a traité des patients COVID-19 avec un cocktail d’ivermectine, d’hydroxychloroquine, d’azithromycine et de sulfate de zinc avec un succès surprenant, selon NBC Miami.

“Si nous arrivons à ces gens tôt, et ce que je veux dire par là, c’est que si leurs besoins en oxygène sont inférieurs à 50 pour cent, j’ai eu un taux de réponse de près de 100 pour cent, ils s’améliorent tous, s’ils consomment plus d’oxygène que cela.” , puis ça devient un peu plus varié, certaines personnes, elles ne répondent plus car elles sont trop avancées “, a-t-il expliqué au point de vente.

Mais il a maintenu que son cocktail est encore au début de son processus d’évaluation.

“Ce n’est pas un remède miracle, nous ne parlons pas d’un remède miracle”, a déclaré Rajter. “Pour moi, le message reste le même depuis le début – distanciation sociale, éloignez-vous des gens, portez un masque que j’ai enlevé pour l’entretien, lavez-vous les mains, lorsque vous apportez quelque chose à la maison, assurez-vous de désinfecter tout, c’est vraiment le message. “

