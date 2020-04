«Un million de petites choses» Finale Cliffhanger a donné à David Giuntoli «une profonde anxiété financière»

Une finale de la saison 2 de Million Little Things était une montagne russe d’émotions. Il y a eu des hauts, des bas, des virages, des creux et une torsion finale surprenante. À la fin, les fans étaient étourdis par les questions et au moins l’un des membres de la distribution était resté anxieux.

David Giuntoli ne sait pas ce que l’avenir réserve à son personnage, Eddie, et il n’est pas le seul à vouloir des réponses. Voici ce qu’il a dit à TV Guide à propos de la finale de la saison 2 de A Million Little Things, ainsi que des réactions des fans tirées de Twitter.

[Spoiler alert: This article contains details about A Million

Little Things Season 2 Finale]

David Giuntoli | Michael Tran / FilmMagic

L’anxiété de David Giuntoli à propos de la finale

Giuntoli a parlé avec TV Guide de la finale de la saison 2 de A Million Little Things, qui s’est terminée sur un cliffhanger choquant impliquant le personnage de Giuntoli, Eddie. En fin de compte, Eddie était sur le chemin du retour à Katherine, seulement pour être heurté par un véhicule. Désormais, son sort est un mystère pour les fans et les acteurs de la série.

Guintoli a déclaré à TV Guide que lorsqu’il avait découvert la fin de la saison, il avait ressenti une «profonde anxiété financière». Il a poursuivi en disant: «Une fois, un entraîneur par intérim m’a dit que vous vouliez toujours [season] finale pour sortir sur votre visage. Et mon garçon, avait-elle tort.

L’acteur a exprimé l’espoir que son personnage survivrait, et TV Guide l’a cité comme disant:

Écoutez, autant que vous voulez savoir si Eddie est dans le coma, moi et mon banquier devons savoir si Eddie est juste dans le coma. Je ne suis sûr à 100% de rien. J’ai juste une bonne idée de ce qui se passe ici.

David Guintoli, TVGuide.com

Guintoli n’est pas seul dans son angoisse. Les téléspectateurs expriment des émotions allant de la colère à la dévastation concernant la situation d’Eddie. À propos de la scène finale du personnage, un utilisateur de Twitter a déclaré: «C’était [a] moment à couper le souffle, et maintenant nous devons attendre, et j’espère que le meilleur. “

Les fans de “A Million Little Things” veulent que Eddie vive

le

la grande majorité des fans semblent vouloir qu’Eddie soit bel et bien vivant dans la saison 3,

bien que la plupart doutent que ce scénario soit lié sans un peu de

drame. Même Guintoli s’attend à ce qu’il y ait une route difficile à parcourir pour le personnage si

il habite. L’acteur a déclaré à TV Guide:

Je pense que ça ne va pas avec les gens qu’Eddie et Delilah aient fait ce qu’ils ont fait, et tout est plutôt bien. Eddie est sorti d’une très bonne manière. Je veux dire, il y a des relations douloureuses, mais il a en quelque sorte tout ce qu’il voulait à la fin de la journée. Je pense que peut-être il y a un peu de sens de la justice qui est satisfait dans cette torsion de l’intrigue avec Eddie.

David Guintoli, TVGuide.com

Indépendamment des méfaits d’Eddie, il semble que les fans soient satisfaits des réparations qu’il a faites au cours des deux saisons. Twitter regorge de soutien pour le personnage et d’espoir pour son avenir.

«Eddie ferait mieux de ne pas mourir. C’est tout ce que j’ai à dire à ce sujet », a tweeté un spectateur.

Non seulement l’audience est enracinée pour Eddie, mais

ils semblent aussi adorer l’acteur qui le joue. Ils ne veulent pas voir Guintoli quitter Un million de petites choses. Avec

pas de chance, le flot de soutien sur Twitter fera pencher la balance en sa faveur.

“J’ai le cœur brisé”, a écrit un fan dans un tweet, “J’adore Eddie, et s’il n’est pas là, A Million Little Things ne sera pas le même. David [Guintoli] est la raison pour laquelle j’ai trouvé A Million Little Things en premier lieu, et s’il n’est pas là …… bien ?? !! ”

ABC renouvellera-t-elle «Un million de petites choses» pour

Saison 3?

Le consensus des fans de A Million Little Things est qu’ils veulent plus de la série. Un fan a fait écho à de nombreuses réactions avec ce tweet:

“Oh, ma parole, tu m’as laissé suspendu

avec ce dernier épisode! Je suis sous le choc et aucune répétition ne me rendra plus heureux.

La seule chose que je veux c’est la nouvelle saison !!!!! ”

ABC n’a pas encore rendu la décision finale quant à savoir si A Million Little Things aura une place dans la programmation du réseau 2020-2021. Selon TVSeriesFinale.com, dans la saison 2, la population démographique clé des téléspectateurs âgés de 18 à 49 ans a diminué de 23%, mais l’audience globale n’a baissé que de 3%.

Il reste à voir si les notes seront suffisamment solides pour assurer un renouvellement. Dans tous les cas, les fans veulent voir ce qui se passera ensuite avec Eddie et le groupe, alors j’espère que la saison 3 se passera bien.

Lire la suite: ‘Le créateur de Un million de petites choses laisse des conseils sur les possibilités de la saison 3