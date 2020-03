Un papa de l’Arizona admet avoir plié sa fille d’un mois en arrière jusqu’à ce qu’elle saute, selon la police

Un père de l’Arizona a admis avoir plié sa fille d’un mois en arrière “jusqu’à ce qu’elle saute”, a indiqué la police.

Adan Flores, 22 ans, a été arrêtée après avoir amené l’enfant à l’hôpital, disant initialement au personnel que lui et un autre parent s’étaient accidentellement assis sur elle.

Les responsables de l’hôpital pour enfants de Phoenix sont devenus méfiants et ont appelé les autorités après avoir évalué les horribles blessures du bébé.

Elle souffrait de fractures des jambes, d’un foie endommagé, d’hémorragies oculaires et de saignements de la bouche. Ses côtes ont également montré de multiples fractures récentes et cicatrisantes, ABC15 signalé.

Au cours d’une interview, il a déclaré à la police que la veille, il l’avait mise sur un lit à genoux et l’avait pliée en arrière jusqu’à ce qu’il entende un bruit sec et la serra dans le but de “faire taire sa fille”.

La police a déclaré qu’il avait également admis avoir tordu les jambes de la fille jusqu’à entendre un pop; ainsi que “l’insertion agressive d’un thermomètre dans la bouche de la victime.”

Les enquêteurs ont déclaré qu’il regrettait ses actes et se sentait coupable; il a dit qu’il avait peur de l’emmener à l’hôpital au cas où le Département de la sécurité des enfants et la mère de la fille le découvriraient.

La mère aurait pris une douche lorsque l’incident s’est produit; Flores a dit qu’il avait peur de le quitter si elle découvrait ce qui s’était passé.

Flores a été arrêtée à l’hôpital et emmenée en prison. Il a été accusé de six chefs de maltraitance à enfant; la caution a été fixée à 100 000 $.

