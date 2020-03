Un pasteur de Virginie qui a écrit que le coronavirus est une hystérie de masse meurt de virus

Un pasteur de Virginie qui a réclamé coronavirus était “hystérie de masse” est mort après avoir contracté le virus.

Landon Spradlin, 66 ans, est devenu l’une des premières victimes de l’État de COVID-19 après être tombé malade après un voyage à la Nouvelle-Orléans avec sa femme.

Selon le Danville Register & Bee, le «ministre de la musique itinérant» chrétien avait passé une semaine sur un ventilateur à se battre pour sa vie avec une double pneumonie, avant de succomber malheureusement.

Quelques jours avant de tomber malade, Spradlin a partagé un mème sur Facebook suggérant que le nouveau coronavirus était médité par les médias pour endommager Donald Trump.

“Président Trump: Coronavirus COVID-19. Cas américains: 1 329. Décès américains: 38. Niveau de panique: hystérie de masse”, a affirmé le journal. “Président Obama: virus H1N1. Cas aux États-Unis: 60,8 millions. Décès aux États-Unis: 12 469. Niveau de panique: totalement froid.”

“Voyez-vous tous comment les médias peuvent manipuler votre vie?”

Bien que ce ne soit clairement pas l’intention du créateur original du mème, s’ils avaient suivi le calcul, ils auraient réalisé que COVID-19 était sur la bonne voie pour potentiellement tuer 9,3 millions d’Américains s’il n’était pas contrôlé.

Dans les commentaires ci-dessous son article, Spradlin a déclaré: “Je crois que c’est un vrai problème, mais je pense que les médias pompent la peur et font plus de mal que de bien”, ajoutant: “Cela va venir et ça ira.”

Le même jour, il a partagé “l’histoire vraie” du guérisseur John G. Lake, qui, selon elle, s’est avéré être imperméable à la peste bubonique grâce à sa croyance en Dieu.

Jean, épouse de Landon depuis 35 ans, a été testé négatif pour le coronavirus; néanmoins, elle doit rester seule en quarantaine pendant au moins une semaine en Caroline du Nord – où ils voyageaient lorsqu’il a été frappé – en raison de sa proximité avec lui, de peur qu’elle ne puisse encore propager le virus.

Jeudi, le nombre de cas enregistrés aux États-Unis a atteint 82 000, tandis que le nombre de décès a dépassé 1 100.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Chaque étoile diagnostiquée avec un coronavirus ou auto-isolant