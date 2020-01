Un personnage “ bien-aimé ” meurt et nous sommes déjà foirés

L’événement crossover Grey’s Anatomy and Station 19 le 23 janvier est enfin là. Mais ce n’est pas que du plaisir et des jeux cette fois-ci. Récemment, la showrunner Krista Vernoff et quelques membres de la distribution ont aperçu ce qui va se passer ensuite. Et maintenant, c’est confirmé – quelqu’un “bien-aimé” va mourir dans le croisement Grey’s Anatomy-Station 19. Donc en gros, il est temps de prendre une boîte de mouchoirs et une bouteille de tequila. Celui-ci va être en désordre.

Que s’est-il passé lors de la finale de la mi-saison “Grey’s Anatomy”?

Les derniers moments de la première d’hiver de Grey’s Anatomy Season 16 ont été carrément choquants. Non seulement Jo (Camilla Luddington) a volé un bébé, mais Amelia a découvert qu’elle pourrait être enceinte de l’enfant d’Owen (Kevin McKidd) et non de Link (Chris Carmack). Et juste au moment où tout le monde se terminait au Joe’s Bar, une voiture s’est écrasée dans le bâtiment et a piégé tout le monde à l’intérieur.

Pour l’instant, il semble que tous les résidents de Grey Sloan – tels que Levi Schmitt (Jake Borelli), Taryn Helm (Jaicy Elliot) et Casey Parker (Alex Blue Davis) – étaient au bar au moment de l’accident. Pendant ce temps, Jackson Avery (Jesse Williams), Richard Webber (James Pickens Jr.) et Nico Kim (Alex Landi) étaient sur les lieux. Et Ben Warren (Jason George) et le capitaine Pruitt Herrera (Miguel Sandoval) de la station 19 étaient également présents.

L’aperçu de la bande-annonce du crossover Grey’s Anatomy-Station 19 a ensuite montré à tous ceux qui luttaient pour survivre. Les pompiers viennent faire sortir tout le monde – tout en essayant d’éviter l’effondrement du bâtiment. Pendant ce temps, les médecins à l’intérieur – comme Jackson – soignent les blessés. Mais bien sûr, ça ne va pas être facile.

Krista Vernoff, animatrice de Grey’s Anatomy et de Station 19, taquine l’événement crossover

En parlant avec TV Insider, Vernoff a révélé que les fans de Grey’s Anatomy et de Station 19 devaient se soucier de tout le monde coincé dans Joe’s Bar.

“Le bar est souterrain et la structure est instable”, a déclaré Vernoff. “On pourrait sans doute s’inquiéter pour tout le monde [in there] – qui comprend le répondant [firefighters]. “

Vernoff a également laissé entendre que la station 19 serait beaucoup plus sombre à l’avenir, ajoutant que la troisième saison mettra en vedette “plus de mort et de chaos”. Crossover Anatomy-Station 19.

“Vous allez pleurer … et vous allez rire”, a déclaré Vernoff à propos de l’événement du 23 janvier. “Tu vas être sur le bord de ton siège.”

Les acteurs de “Grey’s Anatomy” et de “Station 19” disent que quelqu’un mourra dans l’événement crossover

Toujours en train de parler avec ABC News, quelques membres de la distribution de Grey’s Anatomy and Station 19 ont évoqué la mort redoutée à venir dans le crossover.

“Nous sommes tous en danger”, a déclaré Borelli. «C’est délicat, j’espère que ce n’est pas moi. C’est tout ce que j’ai à dire.”

“Ce sera un événement de type slam-bang, comme Grey a tendance à l’être”, a déclaré Pickens. “Je suis impatient de celui-ci moi-même. Ça va être assez intense et puissant. “

Pendant ce temps, dans une interview avec Us Weekly, Gray Damon, qui incarne le lieutenant Jack Gibson, a partagé des détails sur qui meurt et quand cela se produit.

“Dans le prochain épisode de Station 19, quelqu’un – pas celui auquel vous vous attendez – décède”, a déclaré Damon. «C’est quelqu’un de très aimé. Vous allez tous être foirés à ce sujet. “

Il a poursuivi: «J’ai pleuré très fort et c’est difficile de me faire pleurer. Surtout en lisant – je ne pleure pas quand je lis. J’ai fait, genre, le truc des lèvres. C’était assez mauvais. “

Ellen Pompeo dans le rôle de Meredith Gray dans «Grey’s Anatomy» | Gilles Mingasson / ABC via .

Ensuite, Jay Hayden, qui joue Travis Montgomery, a donné quelques teasers supplémentaires lors de sa conversation avec ABC News. Et ce n’est pas tout le malheur et la tristesse d’aller de l’avant – en quelque sorte.

“Quelqu’un va mourir. Quelqu’un va se déshabiller – quelques personnes se déshabillent », a expliqué Hayden. “Et je pense que certaines personnes, émotionnellement, seront changées pour toujours.”

Comme toujours, les fans de Grey’s Anatomy et Station 19 devraient se préoccuper de leurs personnages préférés. Cela fait un moment que quelqu’un n’est pas mort à Seattle Grace Mercy Death – nous voulons dire, Grey Sloan Memorial. Alors attachez votre ceinture, car personne n’est en sécurité.

“Il fut un temps à la télévision où peu importait le genre de situation dans laquelle se trouvait le héros, ils s’en sortaient … maintenant, ils pourraient ne pas y arriver”, a déclaré Geroge à ABC News. «Et Shonda [Rhimes] n’a aucune crainte d’y arriver. Quoi de mieux pour l’histoire. “

