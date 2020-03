Un photographe de New York emmène son voisin à une date dans une bulle gonflable

Si vous pensiez que sortir ensemble pendant la quarantaine était impossible … détrompez-vous.

Un photographe de Brooklyn âgé de 28 ans, Jeremy Cohen, est devenu viral après avoir utilisé un drone pour interroger son voisin, qu’il appelle le “mignon de quarantaine”. Et maintenant, il est passé au niveau supérieur en allant à un rendez-vous avec la femme, nommée Tori, tout en se tenant dans une boule gonflable géante pour pratiquer la distanciation sociale au milieu de la épidémie de coronavirus.

Tout a commencé plus tôt ce mois-ci lorsque Jeremy a partagé une vidéo TikTok où il a dit qu’il avait remarqué Tori dansant sur son toit et “avait besoin de lui dire bonjour”. Il a ensuite attrapé son drone, écrit son numéro de téléphone sur une feuille de papier et l’a collé dessus.

“Flirter est souvent intimidant pour moi, mais depuis que je suis en quarantaine dans mon appartement depuis plus d’une semaine maintenant, j’ai envie d’une interaction sociale”, a-t-il déclaré lors d’une voix off du clip. “2020 a connu un début terrible, mais j’avais encore besoin de tirer mon coup!”

Jeremy a dit qu’il avait reçu un texto de Tori une heure plus tard et il lui avait demandé un rendez-vous. Comme les deux ne pouvaient évidemment pas avoir un vrai rendez-vous, Jeremy s’est coordonné avec le colocataire de Tori pour installer une petite table sur son toit. Jeremy est sorti sur son balcon et ils ont eu un repas socialement distant, communiquant via FaceTime.

“Selon la durée de cette quarantaine, je pourrais avoir une relation longue distance avec quelqu’un qui vit en face de moi”, a-t-il plaisanté dans la vidéo.

Voici les parties 1, 2 et 3 de «Quarantine Cutie» tout en un tweet pic.twitter.com/L9pnEV4oZM

– Jeremy Cohen (@jerm_cohen) 29 mars 2020

Mais le meilleur était encore à venir puisque Jeremy a ensuite fait ressortir ce qu’il a décrit comme son “geste le plus romantique”. Le photographe est entré à l’intérieur d’une grande boule en plastique et s’est dirigé – et a roulé – jusqu’à la porte d’entrée de Tori.

“D’accord, il est temps pour ma décision la plus audacieuse, j’espère qu’elle n’éclatera pas ma bulle”, se souvient-il dans le clip. “J’avais besoin de la voir mais je voulais aussi respecter le fait que nous devrions être distanciés socialement. J’ai traversé la rue et envoyé un SMS à Tori pour sortir et regarder à gauche.”

Et la réaction de Tori était inestimable.

Bien que Jeremy ait apporté des fleurs et un désinfectant pour les mains, il n’y a pas vraiment réfléchi car il ne pouvait pas les lui donner pendant qu’il était à l’intérieur de la bulle, mais c’était la pensée qui comptait.

Jeremy a partagé un montage d’eux faisant une “belle promenade dans le quartier” alors qu’ils pratiquaient la distance sociale. À un moment donné, la police les a arrêtés, mais il s’est avéré qu’ils voulaient juste un selfie après avoir vu Jeremy aux actualités.

Naturellement, la date créative et romantique est devenue virale depuis que le monde pourrait utiliser une positivité bien nécessaire pour le moment. Jeremy, qui a partagé les vidéos de TikTok sur sa page Twitter, a exhorté ses fans à faire un don à Help Main Street et Feeding America. Il a également déclaré qu’il pourrait mettre aux enchères sa bulle pour aider les travailleurs de la santé et ceux en première ligne.

Regardez tout cela dans la vidéo ci-dessus.

donc je suis devenu un peu viral ici, mais il y a un vrai virus qui affecte vraiment la vie de beaucoup de gens alors que j’essaie de trouver un rendez-vous virtuel avec cette fille, voici quelques façons d’aider:

1) https://t.co/vWFMm63D3a

2) https://t.co/knf08SarzO

❣️❣️

– Jeremy Cohen (@jerm_cohen) 30 mars 2020

Penser à vendre aux enchères ma bulle pour une page @gofundme pour aider les travailleurs de la santé / héros de première ligne.

Quelqu’un connaît-il un moyen efficace de vendre aux enchères la bulle + peut-il recommander une page @gofundme légitime à laquelle faire un don?

– Jeremy Cohen (@jerm_cohen) 31 mars 2020

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Distanciation sociale

Instagram

Les stars trouvent des moyens créatifs de passer le temps tout en s’isolant