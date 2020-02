Un prisonnier avoue avoir battu à mort deux enfants agresseurs sexuels pour avoir regardé des enfants de PBS en prison

Un prisonnier californien a avoué avoir battu à mort deux agresseurs d’enfants – parce que l’un d’eux regardait PBS Kids en prison.

Jonathan Watson, 41 ans, a fait des aveux dans une lettre à The Mercury News, où il a affirmé avoir averti les responsables de la prison de ce qui allait se passer, mais il a été ignoré.

Dans la lettre, il a affirmé qu’il avait récemment été transféré d’une cellule sécurisée pour une personne à une cellule commune avec d’autres prisonniers; quelques heures avant les attaques, il a dit à un conseiller de la prison qu’il devait de toute urgence être remis en isolement “avant de vraiment (exploser) l’un de ces gars”, mais que le conseiller “s’est moqué de moi et m’a renvoyé”.

Il a affirmé que six jours après avoir été transféré dans le dortoir du centre de traitement de la toxicomanie et de la prison d’État de Corcoran en Californie, “Molester # 1” avait emménagé avec lui, qui a commencé à regarder des programmes télévisés pour enfants devant tous les autres détenus.

“Je ne pouvais pas dormir sans avoir fait ce que chaque instinct me disait que j’aurais dû faire tout de suite, alors j’ai emballé toutes mes affaires parce que je savais que d’une manière ou d’une autre la situation serait résolue le lendemain”, écrit-il.

“Je réfléchissais partout quand Molester # 1 est arrivé et il a remis sa télévision sur PBS Kids”, a-t-il poursuivi. “Mais cette fois, quelqu’un d’autre a dit quelque chose du genre” Est-ce que ce gars va vraiment regarder ça juste devant nous? ” et je me souviens avoir dit: “J’ai compris.” Et j’ai ramassé la canne et je suis allé travailler sur lui. “

Watson est ensuite allé trouver un gardien de prison pour rapporter ce qui s’était passé, quand il a dit qu’il avait rencontré un autre délinquant sexuel.

“En arrivant au niveau inférieur, j’ai vu un trafiquant d’enfants connu et je me suis dit que je rendrais service à tout le monde”, écrit-il. “Pour un sou, pour une livre.”

Il a dit qu’il avait ensuite battu à mort le deuxième détenu avec la canne.

Quand il a finalement atteint le directeur de la prison, il lui a dit: “J’ai de très mauvaises nouvelles pour vous”, auxquelles le gardien, selon Watson, a répondu en plaisantant: “Vous n’allez pas me frapper avec cette canne, n’est-ce pas?” ? “

“Donc, après avoir plaisanté pendant un moment, sachant que cela pourrait être le dernier moment décent que j’ai depuis longtemps, je lui ai dit ce que je venais de faire, ce qu’il ne croyait pas non plus avant de regarder au coin de la rue et de voir le bordel que j’avais laissé dans le dortoir. “

Les deux détenus tués ne sont jamais nommés dans la lettre de Watson. Mais dans un communiqué de presse du mois dernier, la prison a identifié Watson comme responsable du meurtre de deux prisonniers: David Bobb, 48 ans, et Graham De Luis-Conti, 62 ans – qui purgeaient tous deux des peines de prison à vie pour des condamnations d’agression sexuelle grave impliquant des enfants de moins de 14 ans.

Aucune nouvelle accusation n’a encore été déposée contre Watson, qui purge lui-même sa vie pour une condamnation pour meurtre en 2009. Dans sa lettre, il dit qu’il plaidera coupable aux deux meurtres, et a dit qu’il recommencerait s’il était hébergé avec d’autres agresseurs d’enfants à l’avenir.

“Étant un condamné à perpétuité, je suis dans une position unique où j’ai parfois accès à ces personnes et j’ai si peu à perdre”, écrit-il.

“Et croyez-moi, nous comprenons, ces gens sont le pire cauchemar de tous les parents. Ces familles (sic) passent des années à planifier soigneusement et avec articulation comment donner à leurs enfants toutes les opportunités qu’ils n’ont jamais eues, et un monstre arrive et change cet enfant. trajectoire pour toujours. “

Le California Department of Corrections and Rehabilitation a refusé de commenter la publication de la lettre, citant une enquête en cours.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.