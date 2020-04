Un producteur “ trop chaud pour gérer ” dit qu’il allait être “ méchant ” avec le casting avant d’apporter des changements

Les règles n’étaient pas faciles à suivre pour le casting de Too Hot to Handle, ce qui a conduit à de multiples sanctions. L’émission Netflix a également changé avec le temps et les producteurs ont révélé la raison de cela. Découvrez comment ils voulaient être «méchants» pour le casting et ce que les membres du casting avaient à dire sur le respect des règles.

Le casting «Too Hot to Handle» a été surpris par les règles

Le casting de «Too Hot to Handle» | Netflix

Le spectacle de rencontres avait 10 célibataires séjournant ensemble dans un complexe. On leur a alors dit qu’ils n’étaient pas autorisés à avoir des relations sexuelles ou à se masturber s’ils voulaient gagner un prix en argent. Le casting semble complètement surpris par cela et cela inclut Nicole O’Brien.

“Ils ont dit que c’était une émission de rencontres, donc je suppose instantanément,” D’accord, les vibrations de Love Island, peut-être. J’entre, je rencontre un garçon en forme, je pourrais sortir avec un petit ami », a-t-elle déclaré à Collider. Elle a ensuite donné sa réaction à la grosse torsion.

“Ensuite, il a juste fait un tour complet, et c’est tout le contraire en termes de la façon dont je me suis imaginé trouver quelqu’un parce que vous n’êtes pas autorisé à faire quoi que ce soit”, a déclaré la star de la réalité. “Alors oui, je pensais que j’allais trouver quelqu’un et, vous savez, nous avions des morceaux de gens, mais les gens doivent rester à l’écoute et regarder comment mon voyage se déroule.”

Différents actes ont conduit à des prix différents

Il n’a pas fallu longtemps pour que les acteurs réalisent comment ils seront punis pour avoir enfreint les règles. Ils ont d’abord obtenu 3 000 $ déduits de leur prix de 100 000 $ pour les gens qui s’embrassent.

Plus tard dans la saison, il a été révélé que le sexe oral a entraîné une déduction de 6 000 $ et les rapports sexuels une déduction de 20 000 $. Francesca Farago est une personne qui a enfreint les règles à plusieurs reprises, mais elle a dit qu’elle ne le regrettait pas.

«Parce qu’Harry et moi nous sommes connectés si tôt, tout le monde s’attendait à ce que nous enfreignions les règles en premier. Nous étions si forts dès le premier jour. Je ne suis pas entré dans la compétition en pensant que je serais la première personne à enfreindre les règles. J’ai juste pensé: «Si je veux l’embrasser, je vais l’embrasser», a-t-elle déclaré à TVLine.

Les producteurs ont décidé d’être «plus méchants»

Les choses sont devenues un peu plus faciles pour le casting avec le temps. Le casting a des montres et quand ils deviennent verts, les membres du casting sont autorisés à s’embrasser. Cela a agi comme une récompense pour les couples qui établissaient réellement une connexion. Mais les producteurs ont expliqué à quel point ils allaient être plus agréables à l’origine.

«Nous avons eu l’idée que les montres existeraient [from the beginning], mais en fait, nous allions être un peu plus méchants », a déclaré le producteur exécutif Viki Kolar à The Wrap. «Finalement, nous avons décidé qu’ils devraient être récompensés et les montres serviraient de joli contrepoids à la perte d’argent. C’était donc une sorte de scénario de carotte et de bâton. Chaque outil que nous avons utilisé était basé sur ce groupe particulier de personnes. »

Les montres n’étaient pas les seuls avantages du jeu. Le casting a également eu la chance de gagner de l’argent en faisant en sorte que le couple qui a le plus enfreint les règles reste ensemble pendant une nuit. S’ils ne touchaient pas, l’argent serait ajouté au prix en espèces. La première saison complète est maintenant disponible sur Netflix. On ne sait toujours pas si l’émission aura une autre saison.