Un professeur de l’Université de Miami renvoyé après que TikTok d’un signet coté X soit devenu viral

Une vidéo TikTok de huit secondes, qui a zoomé sur le navigateur du professeur, est rapidement devenue virale.

Le professeur de l’Université de Miami, John Peng Zhang, a été licencié plus tôt ce mois-ci après avoir accidentellement révélé un onglet de signet inapproprié sur son navigateur Internet intitulé “college girl aux gros seins” à ses étudiants alors qu’il enseignait un cours d’analyse commerciale sur Zoom.

Selon L’ouragan de Miami, le journal étudiant de l’université, tout a commencé le 26 mars quand l’un des étudiants de Zhang avait son micro allumé lors d’une session en ligne où Zhang partageait son écran. L’élève a ensuite remarqué l’onglet de signet classé X sur le navigateur du professeur et l’a signalé à ses camarades de classe.

Alors que Zhang continuerait à enseigner comme si de rien n’était, les étudiants ont enregistré des vidéos et pris des photos de l’écran. L’ouragan a déclaré que les étudiants ont rapidement publié le contenu sur les médias sociaux, y compris TikTok. Avant la fin du cours, les images ont déjà commencé à se diffuser.

Une vidéo TikTok de huit secondes, qui a zoomé sur le navigateur de Zhang et l’URL Miami.edu, a reçu plus de 800 000 vues en seulement quelques heures. Le lendemain, il s’était propagé aux comptes Instagram liés à l’université, comme Fifthyear et Barstool.

“C’était fou … ça a explosé”, a déclaré Samantha Hill, une élève d’une des classes de Zhang, à The Hurricane.

Ethan Hartz, un étudiant de première année en affaires qui a été témoin de l’incident, a ajouté: “J’avais des amis qui le partageaient avec d’autres écoles qui l’ont vu.”

Lors de la prochaine session, Zhang aurait dit à la classe: “Je ne sais pas comment cela s’est passé. Je ne l’ai pas vu, je suis presque sûr que tout le monde l’a fait … Mes excuses à la classe.” Il aurait ensuite envoyé un e-mail aux étudiants disant qu’il “enquêtait” et les avait encouragés à ne pas partager la vidéo.

Selon The Hurricane, “au moins une autre classe” s’est déroulée normalement, cependant, quand il était temps pour une autre session, Zhang était absent. Les étudiants de la session Zoom se sont retrouvés sans professeur pendant environ 20 minutes jusqu’à ce qu’ils reçoivent un e-mail du directeur du département d’analyse commerciale de l’UM, Robert Plant, qui leur a dit que le cours avait été annulé.

Zhang, Plant et vice-doyenne pour l’enseignement commercial de premier cycle Ann Olazabal a refusé de parler à la presse, y compris The Hurricane. Les nouveaux professeurs du cours, Gery Perez et Maikel Espinosa – qui, selon le journal, “ont changé la classe de Zoom à Blackboard Ultra sans préavis” – n’ont pas non plus commenté.

Alors que de nombreux étudiants ont exprimé leur inquiétude quant au bien-être de Zhang, d’autres ont déclaré que le signet X du professeur les mettait mal à l’aise.

Bien qu’ils n’aient pas directement abordé la situation, l’université a fait une déclaration.

“L’Université de Miami enquête activement sur toutes les plaintes de comportement inapproprié ou de harcèlement sexuel”, a déclaré l’institution à The Hurricane. “Après avoir reçu une plainte par le biais de la hotline éthique de l’Université, l’incident a fait l’objet d’une enquête par le Bureau du prévôt, l’enquêteur du titre IX et la Miami Herbert Business School.”

