Un propriétaire de 7-Eleven a vendu un désinfectant pour les mains qui a brûlé 4 enfants: la police

Le propriétaire d’un New Jersey 7-Eleven a été arrêté mardi pour avoir prétendument fabriqué et vendu des désinfectants pour les mains faits maison qui ont fini par brûler quatre enfants, selon les autorités.

Manisha Bharade, 47 ans, a été accusée d’avoir mis en danger le bien-être d’un enfant et de pratiques commerciales trompeuses après qu’elle aurait mélangé un nettoyant commercial avec de l’eau et les a reconditionnés dans des bouteilles de rechange pour la vente dans son magasin pratique de River Vale, selon RLS Media.

“Permettez-moi d’être parfaitement clair – Si vous essayez de profiter de nos résidents lors d’une urgence de santé publique, nous vous tiendrons responsables”, a déclaré le procureur général du New Jersey, Gurbir Grewal, dans un communiqué faisant référence à l’actuel coronavirus déclenchement. “Les détaillants qui tentent de gagner rapidement de l’argent en exploitant les autres feront face à des conséquences civiles et pénales.”

La police de River Vale a été alertée de la situation après avoir vu sur les réseaux sociaux un faux désinfectant et un jeune garçon avec des marques de brûlures.

Une réaction chimique au faux lot de Bharade aurait fait au total quatre victimes – trois enfants de 10 ans et un de 11 ans, selon Grewal.

L’un des 10 ans a été soigné dans un hôpital local et devrait se rétablir complètement, tandis que les trois autres ont été moins gravement blessés, selon les rapports de police.

Selon des responsables, 14 bouteilles du produit personnalisé ont été vendues au magasin, dont cinq ont été récupérées mardi soir. Les bouteilles de différentes couleurs ont été vendues 2,50 $ chacune et comprenaient des étiquettes indiquant «Airport Carry-on» et «3oz Mini Spray», selon Daily Voice.

“Alors que des enquêtes supplémentaires sont en cours, notre première priorité est de faire savoir au public qu’ils ne devraient pas utiliser cet article s’ils l’ont acheté au River Vale 7-Eleven”, a déclaré lundi le lieutenant de police de la police de River Vale, le lieutenant John DeVoe. “Pour autant que nous le sachions, ce problème est limité au magasin River Vale en ce moment.”

Une analyse sera effectuée pour déterminer la composition exacte du contenu chimique.

Les autorités disent que Bharade coopère à l’enquête, et elles ne croient pas qu’elle avait une intention malveillante.

“Elle n’essayait pas de gagner beaucoup d’argent et ne voulait visiblement blesser personne”, a déclaré à Daily Voice un responsable de l’application des lois. “Mais elle n’est pas chimiste.”

Lundi, le New Jersey a déclaré l’état d’urgence avec 11 cas signalés de coronavirus. Aux États-Unis, plus de 1 000 cas ont été signalés, avec 31 décès, selon The Washington Post.

Dans le monde, plus de 120 000 personnes sont infectées par le virus.

“Je pense que les parents doivent faire preuve de diligence pour s’assurer que nous n’utilisons que des produits qui sont sanctionnés et vendus sous un produit de consommation”, a ajouté DeVoe. “La dernière chose que nous voulons faire est de commencer à acheter dans la panique et à créer notre propre type de désinfectants à partir de composés que nous ne savons pas ce qu’ils contiennent. C’est là que le danger se produit. C’est à ce moment-là que les composés se mélangent et ont une réaction négative , ce qui s’est probablement produit dans ce scénario. “

