Un propriétaire de chien achète une annonce Superbowl de 6 millions de dollars pour remercier le vétérinaire d’avoir sauvé la vie d’un animal de compagnie

Un propriétaire de chien était tellement reconnaissant à une école vétérinaire d’avoir sauvé la vie de son animal de compagnie bien-aimé qu’il a dépensé des millions pour une annonce du Super Bowl pour montrer sa gratitude.

Scout, le golden retriever de sept ans de David MacNeil, s’est effondré en juillet dernier et a été diagnostiqué avec une forme agressive de cancer et donné un mois à vivre après la découverte d’une tumeur au cœur, selon WMTV. Mais MacNeil n’était pas prêt à accepter ce pronostic.

“Il était dans cette petite pièce, debout dans un coin … et il remue la queue vers moi. Je me dis” Je ne mets pas ce chien à terre. Il n’y a absolument aucun moyen “, se souvient le fondateur et PDG de WeatherTech, une société d’accessoires automobiles, qui fabrique également des produits de soins pour la maison et les animaux de compagnie.

MacNeil a emmené Scout à l’Université du Wisconsin à la Madison School of Veterinary Medicine, où il a subi une chimiothérapie et une radiothérapie, avec seulement 1% de chances de survie. En 2 mois, la tumeur avait rétréci à 90% de sa taille d’origine, et aujourd’hui, Scout est relativement exempt de cancer.

Ce dimanche, l’appréciation de MacNeil – à hauteur de 6 millions de dollars – trouvera une scène mondiale alors que son spot de 30 secondes, appelé “Lucky Dog”, est mis en ondes au cours du deuxième trimestre du Super Bowl LIV.

La publicité raconte le voyage de Scout du diagnostic à la récupération, car elle présente l’adorable chien qui court sur la plage avant de marcher dans les couloirs de l’école vétérinaire de l’UW-Madison. À la fin de l’annonce, les téléspectateurs sont encouragés à faire un don, tous les bénéfices étant reversés à la recherche médicale de l’école.

“C’est une opportunité incroyable non seulement pour l’Université du Wisconsin-Madison et l’École de médecine vétérinaire, mais pour la médecine vétérinaire dans le monde entier, a déclaré Mark Markel, doyen de l’École de médecine vétérinaire de l’UW-Madison, dans un communiqué.” une grande partie de ce qui est connu dans le monde aujourd’hui sur la meilleure façon de diagnostiquer et de traiter des maladies dévastatrices telles que le cancer provient de la médecine vétérinaire. Nous sommes ravis de partager avec les téléspectateurs du Super Bowl comment notre profession profite aux animaux bien-aimés comme Scout et aide les gens aussi. “

Ayant perdu ses trois derniers chiens à cause du cancer, l’étude, le traitement et la prévention de la maladie sont très chers à MacNeil.

“La maladie du scout nous a dévastés. Nous voulions que les efforts du Super Bowl de cette année non seulement sensibilisent, mais également soutiennent financièrement les recherches incroyables et les traitements innovants qui se déroulent à l’école de médecine vétérinaire de l’université du Wisconsin, où le scout est toujours un patient”, MacNeil dit dans la déclaration.

Il a ajouté: «Nous voulions utiliser la plus grande scène possible pour mettre en évidence l’histoire de Scout et ces percées incroyables, qui ne se limitent pas seulement à aider les chiens et les animaux de compagnie. des millions de vies de toutes les espèces. “

Regardez Scout montrer à Hollywood comment c’est fait ci-dessus!

