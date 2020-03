Un propriétaire de refuge pour chiens trouvé partiellement mangé après avoir manqué de nourriture pour chiens en Égypte

Une Britannique a été retrouvée morte dans le refuge pour chiens qu’elle dirigeait en Égypte.

Vendredi, le corps de Janet Johnstone, 61 ans, a été découvert avec des morsures à la tête, au visage, au cou et aux jambes – quelques jours seulement après avoir déploré sur Facebook ses animaux affamés.

Selon le UK Times, citant les médias locaux, la police pense que les chiens se sont retournés contre elle et l’ont attaquée; une autopsie a révélé qu’elle était morte d’un choc dû à une perte de sang.

Il a déclaré que trois des chiens du sanctuaire de Wadi al-Qamar ont été trouvés avec du sang sur la bouche, qui est actuellement en cours de test.

Cependant, des amis de cet amoureux des animaux ont réfuté les affirmations selon lesquelles elle avait été attaquée, insistant sur le fait que les animaux n’auraient jamais blessé leur “ange gardien”, suggérant que des blessures avaient été infligées après sa mort.

“Les journaux égyptiens ont publié des articles non corroborés sur la mort de Janet”, ont écrit les administrateurs du groupe Facebook Janet’s Wadi – Support The Street Dogs of Dahab.

“En tant qu’amis de longue date et administratrice de Janet et des chiens, nous réfutons absolument toute suggestion selon laquelle elle est morte à la suite d’une attaque de chien. Elle a été la secouriste et la soigneuse de chiens et leur a montré de l’amour et de la gentillesse pendant de nombreuses années. Nous faisons tout ce que nous peut obtenir un résultat positif d’une telle tragédie. “

Ils ont affirmé que la pleine vérité de ce qui s’était passé «ne sortirait probablement jamais».

Une semaine seulement avant sa mort, Janet a écrit une lettre frustrée Publication Facebook affirmant qu’en raison du manque de dons, elle n’avait pas été en mesure de nourrir les chiens.

“Nous avons essayé mais nous n’avons pas récolté suffisamment pour acheter la nourriture”, a-t-elle écrit. “Donc, les chiens ne pouvaient pas être nourris aujourd’hui.”

Citant une amie de Janet, les médias locaux ont affirmé qu’elle avait récemment pris dans un pit-bull terrier qui devait être euthanasié après avoir attaqué quelqu’un – qui pourrait être le chien qui, selon eux, l’a attaquée.

En plus des chiens errants, le refuge de Janet a accueilli des chevaux, des ânes, des chats et des lapins – qui sont tous à la recherche de nouvelles maisons.

Les administrateurs ont plaidé pour des dons pour aider à helpdahabdogs.com.

