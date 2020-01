Un quatrième film «Austin Powers» sera-t-il enfin réalisé?

Austin Powers est une incarnation fictive de plusieurs éléments majeurs des années 1960, tels que les films d’espionnage, la libération sexuelle et la mode scandaleuse. Cependant, il est devenu l’une des icônes de la comédie des années 1990. La trilogie Austin Powers est incroyablement appréciée, ce qui soulève une question: aurons-nous un jour la chance de voir un quatrième film Austin Powers?

Dr Evil et Mini-Me | .

Pourquoi «Austin Powers 4» mérite d’être fait

Les films d’Austin Powers étaient une série de films parodiques de James Bond mettant en vedette Mike Myers qui offraient un excellent mélange de bêtise et de sincérité. Ils fonctionnaient assez bien pour que même un public ayant peu ou pas de connaissance de 007 puisse en profiter. Selon Box Office Mojo, le dernier film de la franchise, Austin Power in Goldmember de 2002, a rapporté 296 655 431 dollars sur un budget de 63 millions de dollars. Un quatrième film d’Austin Powers semble être une évidence – mais sera-t-il réalisé?

Selon MSN, Jay Roach, le réalisateur des films, ne sait pas si un quatrième film sera produit. “Je ne dirais jamais jamais … Je suis toujours partisan de quoi que ce soit [Myers] veut faire. Cela dépend du fait que Mike ait quelque chose qui l’inspire, et jusqu’à présent, après toutes ces années, il n’a pas encore complètement cliqué. »

Pourquoi un quatrième film «Austin Powers» pourrait ne pas arriver

Austin Powers | . / Document

IndieWire rapporte que la réticence de Roach provient en partie de la mort de Verne Roy. Roy était l’acteur qui a joué Mini-Me dans les films. Roach a expliqué: “Pour être honnête, je ne sais pas comment nous pourrions procéder sans Verne.”

Roach a ajouté: «Nous avons toujours eu l’idée de révéler toute une vie qu’il aurait eue [Troyer’s] caractère beaucoup plus loin. Si Mike le déchire et le découvre, nous lui rendrons certainement une sorte d’hommage. Je suis là s’il veut le faire. “

Roach a dit que lui et Meyer avaient une idée de ce que serait un quatrième film. Il a dit: «Nous essayons de trouver une idée qui pourrait rapporter un quatrième film depuis longtemps, mais c’est toujours à Mike. Lui et moi avons toujours pensé qu’il y avait plus à voir avec le Dr Evil. »

Elizabeth Hurley s’impliquerait-elle?

Mike Myers jouant le Dr Evil | .

Même si un quatrième film était réalisé, il ne présenterait probablement pas tous les acteurs principaux de la série. Elizabeth Hurley a joué Vanessa Kensington, l’épouse de Powers, dans les premier et deuxième épisodes de la franchise. Ses apparitions dans les films l’ont aidée à devenir une icône britannique, mais elle n’a pas envie de rejouer Vanessa, rapporte Fox News.

Hurley a expliqué: «Je ne pense pas que quiconque veuille prendre du recul et recréer quelque chose quand il a 20 ans de plus. Je pense que s’il y a un moyen pour que quelque chose progresse organiquement, mais je ne pense pas que quiconque veuille courir avec les costumes qu’il portait il y a 20 ans. “

Hurley ne veut pas plonger tête première dans la nostalgie pour reprendre son rôle. Cependant, la nostalgie est le moteur de Hollywood moderne. Nous verrons si Myers et la société acquiescent.