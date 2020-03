Un rappeur a semblé frapper Megan Thee Stallion et les fans ne sont pas là pour ce couple potentiel

Une «fille sexy» autoproclamée, Megan Thee Stallion est connue pour sa beauté et son corps incroyable. Elle déborde de confiance et de sensualité, ce qui lui a valu un large public de fans qui ont le béguin pour elle.

L’une de ces personnes semble être le rappeur Sage the Gemini, qui a récemment bavé devant une vidéo de Megan Thee Stallion publiée sur les réseaux sociaux. Mais les fans l’ont averti de rester à l’écart, citant son comportement passé et son histoire relationnelle.

Megan Thee Stallion lors d’une remise de prix en octobre 2019 | Carmen Mandato / .

En savoir plus sur ce qui s’est passé avec Sage the Gemini et Megan Thee Stallion

Au cours du week-end du 20 mars, Megan Thee Stallion est allée sur Instagram Live sans maquillage, mettant en valeur sa beauté naturelle à des milliers de téléspectateurs. Dans un clip de la vidéo, qui a également fait le tour de Twitter, elle a été représentée portant un débardeur gris avec ses cheveux tombant librement et sa peau éclatante.

La vidéo a stupéfié les fans, beaucoup commentant à quel point elle était différente et à quel point elle était belle sans maquillage. Parmi eux se trouvait Sage the Gemini, qui a écrit sur Twitter «Damn [what the f*ck]. ” Il a également qualifié le rappeur Suga de magnifique dans un tweet de suivi.

Les fans réagissent aux commentaires de Sage the Gemini

De nombreux fans ne sont pas du tout intéressés à voir ces deux ensemble. Un fan a immédiatement averti Sage the Gemini de “rester TF en arrière !!!”

“Rappelez-vous toujours ce que vous avez fait à notre bonne sœur Jordan”, a poursuivi le fan, faisant référence à sa relation avec Jordin Sparks.

Sage the Gemini a daté Sparks pendant environ neuf mois entre 2015 et début 2016, selon E! Nouvelles. Des sources ont déclaré à la sortie à l’époque que Sparks avait eu du mal à faire confiance au rappeur de “Gas Pedal” et qu’il “ne l’aidait pas du tout avec son comportement”.

Après une tentative infructueuse de la récupérer, Sage le Gémeaux aurait été entendu dénigrer la star d’American Idol dans un enregistrement audio, disant que leur relation était «horrible» et qu’il voulait parfois poignarder Sparks.

“Ne vous méprenez pas. Elle est cool », aurait-il dit sur l’enregistrement. “Elle est équilibrée, peu importe, mais ce n’est pas une personne ordinaire … Tout le monde à l’extérieur regarde [thinks] c’est vraiment parfait. “

Même si c’était il y a des années, les fans ne lâchent rien.

“Bye sage, nous n’avons pas oublié”, a lu un commentaire.

“Sage 🗣U N’EST PAS PRÊT BOOBOO D’ÉTAL DE FA DA”, a déclaré un autre.

Une troisième personne a écrit: “Il ferait mieux de rester loin d’elle.”

Oof.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de réactions négatives à ce couple potentiel, il y a eu quelques commentaires positifs. Une personne, par exemple, a déclaré qu’elle aimerait une collaboration des rappeurs, ce qui pourrait être bon pour Sage. Bien qu’il ait eu quelques chansons populaires ces dernières années, il n’a pas encore égalé le succès des chansons de ses débuts comme «Red Nose» et «Gas Pedal».

Megan Thee Stallion a récemment été liée à un autre rappeur

Elle a été récemment liée à G-Eazy après avoir été vue en train de se blottir ensemble et de se faire presque entendre après une fête du Super Bowl le 2 février.

“Ce n’était pas une aventure. Ce n’était pas un barrage de club. Vous savez, les gens se retrouvent sur le moment », a-t-elle ajouté lors d’une apparition ultérieure sur Ebro du matin de HOT 97. “G-Eazy est mignon, mais je veux juste être célibataire en ce moment.”

La rappeuse de «Cash Sh * t» a cependant admis qu’elle était attirée par G-Eazy et le considérerait comme une «option» lorsqu’elle serait prête à sortir à nouveau.

«Gerald est un gars formidable», a-t-elle poursuivi.

Qui d’autre est sorti avec Megan Thee Stallion?

Avant son apparente aventure avec G-Eazy, Megan Thee Stallion est sortie avec le rappeur de Memphis Moneybagg Yo. Ils ont rompu fin 2019 après une relation de plusieurs mois, avec Moneybagg Yo contribuant à leur séparation à leurs personnalités et horaires conflictuels dans une interview ultérieure.

Megan Thee Stallion a également été liée à des stars telles que Trey Songz et Tristan Thompson, mais elle n’a jamais rien confirmé. Comme elle l’a dit, elle profite actuellement de sa vie de femme célibataire et sortira quand elle sera prête.

